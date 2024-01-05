Как отмыть противень от жира: 8 простых способов

Выбор метода очистки противня от жира зависит от степени его загрязнения и наличия под рукой необходимых средств. Регулярная чистка противня после каждого использования поможет избежать накопления жира и облегчит уход за кухонной утварью.

Противень используется для запекания или жарки. На его поверхности часто скапливается жир и пригоревшие остатки пищи, которые очистить бывает непросто. Однако существуют эффективные и проверенные способы, чтобы вернуть вашему противню первоначальный вид, сообщает УНИАН.

1. Использование соды и уксуса.

Сода и уксус — отличные помощники в борьбе с жиром. Насыпьте на противень слой пищевой соды, затем аккуратно добавьте уксус. Смесь начнет шипеть, что является признаком химической реакции. Оставьте ее на несколько часов или на ночь, затем тщательно очистите противень губкой.

2. Соль и лимон.

Если жир не слишком застарел, попробуйте использовать соль и лимон. Посыпьте противень солью, затем потрите его половинкой лимона. Соль действует как абразив, а лимон — как естественный жирорастворитель. После такой обработки противень легче отмыть обычной губкой.

3. Средства для мытья посуды.

Специализированные средства для мытья посуды также могут быть эффективными. Нанесите их на поверхность противня, оставьте на несколько минут, затем потрите губкой или щеткой. Для усиления эффекта можно предварительно нагреть противень.

4. Использование аммиака.

Аммиак эффективен для удаления застарелого жира. Разведите аммиак в воде (1 часть аммиака на 10 частей воды), замочите противень на несколько часов, затем тщательно вымойте. Важно использовать аммиак в хорошо проветриваемом помещении и в перчатках.

5. Применение пекарской соды и перекиси водорода.

Смешайте небольшое количество пекарской соды с перекисью водорода до образования пасты. Нанесите эту смесь на противень, оставьте на несколько часов, затем отмойте обычным способом.

6. Пищевая фольга и горячая вода.

Для удаления неглубоких жировых пятен можно использовать фольгу и горячую воду. Смятую фольгу используйте в качестве абразива, аккуратно потирая загрязненные места.

7. Чистка парогенератором.

Если у вас есть парогенератор, его также можно использовать для очистки противня. Пар поможет размягчить жир и пригоревшие остатки, после чего их будет легче удалить.

8. Чистка горчичным порошком.

Горчичный порошок не только удаляет загрязнения, но и впитывает жир. Посыпьте горчичным порошком дно противня и залейте кипятком. Оставьте на ночь. Утром промойте противень под проточной водой и обработайте губкой со средством для мытья посуды.

Ранее сообщалось об эффективных и быстрых способах очистки пригоревшей кастрюли или сковороды. Для чистки пригоревшей посуды существуют простые методы, которые не требуют специальных средств. Пробуйте их и сохраняйте свою посуду в идеальном состоянии.