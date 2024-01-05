Австралийка рассказала, как похудела за два года на 50 кг: как ей это удалось

Мать четырех детей решила изменить свою жизнь после того, как больше не могла мириться с весом и смотреть на себя в зеркало. Спустя два года она стала совершенно другим человеком.

37-летняя Джемма Хан из Мандуры, Западная Австралия, весившая в 2021 году 105 кг, смогла сбросить 50 кг и обрести стройное и здоровое тело. В 35 лет она присоединилась к австралийскому сообществу по снижению веса The Healthy Mummy, где и рассказала о своем опыте, спустя два года.

Мать четырех детей узнала о сообществе в сети и сразу же решила стать его частью, поскольку в том весе ей было очень некомфортно, Джемме не нравилось то, что она видела в зеркале, и девушка была одержима цифрами на весах. Она захотела радикально изменить свою жизнь.

Для начала Хан перешла на цельнопищевую диету, используя рецепты в приложении, а также начала много плавать и занялась домашними тренировками.

В феврале 2022 года она перенесла две серьезные профилактические операции после того, как обнаружила, что у нее есть ген BRCA1, вызывающий рак. В результате долгого и болезненного выздоровления Джемма набрала 10 кг, поэтому шесть месяцев спустя она снова начала вести здоровый образ жизни и сбросила еще 30 кг.

Сейчас австралийка весит 55 кг и носит восьмой размер одежды. Она с удовольствием делится уроками, которые получила на пути похудения. По ее словам, до того, как заняться своим телом, Джемма часто пропускала завтрак и обед и полагалась на кофе, чтобы поддерживать себя в течение всего дня. Она была настолько голодна, что перекусывала в течение дня и съедала большую порцию еды на ужин, обычно с большим количеством мяса, а затем десерт.

"Мой метаболизм на самом деле не работал – раньше я пыталась похудеть и лишала себя еды или обходилась без еды и пропускала приемы пищи. Это было просто невыносимо, и вес вернулся. Теперь я ем продукты, которые хочу, потому что они заставляют меня и мое тело чувствовать себя хорошо. То, что я сейчас считаю лакомством, я бы никогда раньше не съела. Моя диета также на 80 процентов состоит из растений, и я чувствую себя лучше, чем когда-либо", – объясняет она.

Джемма Хан до похудения и после Фото: healthymummy.com

Миссис Хан ест цельные продукты при каждом приеме пищи, блюда с высоким содержанием белка, много цельнозерновых продуктов и продуктов с высоким содержанием клетчатки.

"Моя кожа выглядит более молодой, я чувствую себя здоровее, счастливее, у меня лучше кишечник и обмен веществ. У меня больше энергии, мой метаболизм постоянно ускоряется, поэтому я сразу же встаю и ем и стараюсь не пить кофе до позднего утра, чтобы получать энергию от хорошей еды, а не от кофеина", – добавила она.

Джемма – мать-одиночка, и на протяжении дня она постоянно занята. Однако ей все же удалось научиться уделять приоритетное внимание активности, что делает ее здоровее психически и физически.

Она плавает два-три раза в неделю по 30 минут и проплывает 60 кругов в бассейне (1,5 км). Когда женщина впервые начала плавать 12 месяцев назад, она могла сделать только 30 кругов за одну тренировку, но к июню она достигла 50, а к октябрю — 60.

"Я также занимаюсь гимнастикой и художественной гимнастикой дома, самостоятельно тренирую корпус и нижнюю часть тела с помощью римских колец и трапеции, а также корпус и верхнюю часть тела с помощью брусьев и лестницы. Кроме того, я все время делаю стойку на руках, даже дома, повороты и стойку на голове. Я научилась делать отжимания на перекладинах, подтягивания на перекладинах", – объясняет Джемма.

Что касается более традиционного подхода, то она предпочитает выполнять комплексы тренировок дома, одновременно изучая пилатес и основные тренировки с помощью приложения.

"Я регулярно гуляю, бегаю, когда хочется вспотеть (я могу пробежать 2,6 км за 15 минут), а также танцую. Я бывший инструктор по зумбе, поэтому у меня в голове бесчисленное множество программ, я просто включаю музыку и вперед!" – отметила многодетная мать.

Она с удовольствием меняет лифт на лестницу, а во время прогулок с детьми в парке тоже прыгает на батуте.

"Моим детям нравлюсь новая я. Я более занята, более веселая и настолько счастлива, что вдохновила и мотивировала их быть более активными, питаться здоровее и делать более здоровый выбор", – подытожила Джемма.

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