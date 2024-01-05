Сталин, Хусейн и Кастро: самое интересное о двойниках диктаторов

В последнее время часто говорят о двойниках Владимира Путина. И если это правда, то эта практика не нова. Многие диктаторы вроде Иосифа Сталина и Саддама Хусейна имели двойников. И не только они.

После вторжения ВС РФ в Украину и распространения слухов об ухудшении здоровья президента России Владимира Путина, теории о его двойниках продолжают распространяться. Руководитель ГУР Кирилл Буданов выдвинул теории о том, что российский президент использует сразу трех дублеров, утверждая, что "настоящего" Путина не видели с июня прошлого года. Эта практика не нова, многие диктаторы и важные политические персоны использовали двойников: чтобы обезопасить себя и отвлечь внимание. Об этом пишет Daily Mail.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в апреле признал, что сообщений о двойниках Путина было много, но заявил, что российский президент по-прежнему "мегаактивен".

Но концепция использования двойников мировыми лидерами не нова. Для лиц, находящихся у власти, и окружающих их сотрудников разведки двойники помогают избежать убийства или сбить врага с курса.

Иосиф Сталин

В 2008 году некий Феликс Дадаев выступил с заявлением о том, как он был двойником Иосифа Сталина. Советский диктатор, вероятно, обладал большей политической властью, чем любая другая фигура в истории.

Главный архитектор советского тоталитаризма и опытный, но невероятно безжалостный организатор, он уничтожил остатки свободы личности и не смог обеспечить индивидуальное процветание, однако он создал впечатляющий военно-промышленный комплекс и привел Советский Союз в ядерный век.

Феликс Дадаев (слева) и Сталин Фото: РИА Новости

Феликс Дадаев был танцором и жонглером, которого во время Второй мировой войны отправили в Кремль работать дублером Сталина.

Более полувека Дадаев хранил молчание, опасаясь смертного приговора, если посмеет открыть рот.

Но в возрасте 88 лет он наконец рассказал весьма примечательную историю. В его автобиографии рассказывается, что он был одним из четырех человек, нанятых для того, чтобы выдавать себя за верховного лидера, занимая его место в кортежах, на митингах, в кадрах кинохроники и буквально везде – например, в Ялте.

СМИ были в восторге. В течение многих лет предположения о двойниках Сталина оставались лишь слухами, а истина была заперта в архивах КГБ и защищалась культурой паранойи.

Вряд ли его книга "Земля разнообразия", вышедшая в 2008 году, была бы опубликована без официального одобрения Кремля.

Краткие заявления из архивов КГБ и "Мосфильма" поддержали версию событий Дадаева.

"Даже когда я был молод, мои друзья шутили, что я похож на Сталина. К тому времени, когда мой грим и обучение были завершены, я был похож на него во всем, за исключением, пожалуй, своих ушей. Они были слишком малы", — вспоминал он.

Обученный по личной просьбе Сталина, Дадаев посещал митинги и собрания по всей России в фирменной красноармейской фуражке вождя и тяжелой шинели с медалями.

Он редко выступал, но в кинохронике снимался часто.

Дадаев родился в Дагестане, после его семья переехала в Грозный, в Чечне. Он занимался танцами, в 16 лет ему предложили место в Государственном ансамбле песни и танца Украинской ССР.

Но грянула война, и вместо того, чтобы отправиться с группой в турне по Британии, Дадаева направили в концертную бригаду, где он выступал как танцор, жонглер и иллюзионист.

Ему тоже пришлось сражаться, и он был так тяжело ранен во время освобождения Грозного в 1942 году, что его семье сказали, что он был убит.

"Я был одним из семи "трупов", доставленных в больницу, но мы с еще одним парнем остались живы", — вспоминал он.

Эта "смерть" стала началом странной двойной жизни. Однажды вечером 1943 года его привезли на дачу под Москвой, где офицеры НКВД потребовали, чтобы он стал дублером Вождя.

Дадаеву едва исполнилось 20 лет, он был намного моложе Сталина, но его гримировали и он мог сойти за оригинал.

В автобиографии Дадаева поясняется, что он был одним из четырех человек, нанятых для того, чтобы выдать себя за верховного лидера.

Он смотрел фильмы о Сталине, чтобы отточить мимику его движений и интонацию. Но очень волновался перед дебютом. Его оценивал генерал Власик, начальник личной охраны Сталина.

В 2008 году дочь генерала Власика Надежда Николаевна подтвердила роль Дадаева.

Феликс Дадаев несколько лет назад Фото: РИА Новости

"Да, они использовали двойников. Это придумал мой отец", — сказала она.

Дадаеву было запрещено видеться с родственниками, и он был связан подпиской о неразглашении, которая оставалась в силе еще долгое время после смерти Сталина.

Дадаев встречался со Сталиным лишь один раз, в пятидесятые годы, и то встреча была недолгой.

"Он улыбнулся, одобрительно кивнул мне, и все", — вспоминал он.

Первоначально встречи Дадаева ограничивались выходом из Кремля и отъездом на машине Сталина.

Он перешел к встречам с партийными чиновниками, и однажды Дадаев стоял на мавзолее на Красной площади вместо Сталина.

"Это был парад спортсменов. Все были уверены, что это был сам Сталин. Я подошел к мавзолею вместе с членами правительства, затем встал на центральный помост, улыбаясь и приветствуя проходящие колонны. Главное было правильно идти. Когда Сталин находился в его окружении, его походка была быстрой и твердой. Но на приемах или собраниях он ходил медленно и задумчиво", — рассказывал Дадаев.

Самая большая миссия Дадаева состоялась, когда Сталин прилетел в Ялту на знаменитую конференцию в феврале 1945 года. Перелет Сталина держался в секрете, а рейс, на котором летел Дадаев отвлекал внимание.

Сталин, Рузвельт и Черчилль в Тегеране Фото: Архивное фото

"Но это не сработало. В Ялте было предпринято две попытки убить настоящего Сталина. Наша разведка потерпела неудачу. К тому времени я уже был в Москве. "Семь высокопоставленных разведчиков лишились своих должностей", — резюмировал Дадаев. О его смерти известий не было, так что ему уже должно быть 100 лет.

Саддам Хусейн и его сын Удей

Еще одним безжалостным диктатором, который, как говорят, использовал двойников, является бывший президент Ирака Саддам Хусейн.

Считалось, что в его распоряжении было до 10 человек, которые заменяли его на публичных мероприятиях.

В сентябре 2002 года патологоанатом доктор Дитер Буманн из Университета Хомберга в Сааре, на юго-западе Германии, определил, что по крайней мере три двойника использовались по очереди: появлялись на публике, стреляли из винтовок, курили сигары, махали руками и ходили с важным видом.

Саддам Хусейн Фото: Скриншот

Было высказано предположение, что двойники редко разговаривали из-за своеобразной шепелявости Хусейна.

Программа новостей немецкого телевидения попросила Бумана просмотреть сотни архивных видеокадров и фотографий Хусейна.

Доктор Буманн предположил, что лицо предполагаемого двойника было слишком широким. У других область под ртом была слишком маленькой и низкой. Он использовал новую технологию для изучения около 450 изображений людей, выдающих себя за Хусейна, из публичных выступлений и видео, и смог "без сомнения" определить, что он использовал двойников.

Арабская пресса широко освещала тщательно продуманные меры безопасности, принятые диктатором, и сообщала, что Хусейн регулярно пользовался услугами двойников и никогда не оставался в одном и том же здании две ночи подряд. Известно, что Хусейн жил в постоянном страхе быть убитым собственными офицерами.

Представители ЦРУ заявили, что Хусейн немедленно казнил любого, кого он подозревал в предательстве, поскольку такие меры очень затрудняли получение достоверной информации о его местонахождении.

Бывшая любовница Хусейна Парисула Ламсос рассказывала, что двойнику Хусейна делали пластические операции, так что он был очень похож на оригинал.

Сам Хусейн отрицал использование двойников.

У его сына Удея также был двойник. Его настоящее имя – Латиф Яхия и он изображал Удая в течение четырех с половиной лет, в конце 80-х и начале 90-х годов, преодолев несколько покушений, прежде чем сбежать в конце войны в Персидском заливе. Когда он уже жил в Дублине, Яхия написал книгу "Я был сыном Саддама".

Латиф Яхия - двойник сына Хусейна Фото: Скриншот

Латиф писал, что учился с Удеем в средней школе в Багдаде, где одноклассники часто ошибочно считали их родственниками из-за их схожести. Но двойником он стал под давлением. Его держали в тюрьме и угрожали изнасиловать его сестру, прежде, чем он согласился.

Он рассказал, что для этого ему пришлось поставить имплантаты зубов и сделать пластику подбородка.

Историю Латифа рассказали в фильме 2011 года "Двойник дьявола", где его роль исполнил британский актер Доминик Купер.

Трейлер фильма "Двойник дьявола"

"Мне до сих пор снятся кошмары, мне все еще трудно заснуть до раннего утра. Каждый раз, когда я иду в душ, я вижу физические шрамы на своем теле и думаю: "Почему это случилось со мной?", — признался Яхия.

Удей Хусейн считался плейбоем, но он также был печально известен тем, что похищал, насиловал и убивал женщин, а также безжалостно расправлялся со всеми, кто ему не угодил.

Он даже поссорился с отцом после того, как убил на вечеринке его личного камердинера.

Латиф Яхия говорит, что не все было показано в фильме, иначе бы это был "фильм ужасов".

Фидель Кастро

Кубинский революционер Фидель Кастро также использовал дублера.

Подполковник Хуан Рейнальдо Санчес написал взрывной, разоблачительный отчет о государственных секретах и ​​о том, чему он лично был свидетелем, в книге "Двойная жизнь Фиделя Кастро, мои 17 лет в качестве личного телохранителя Эль Лидера Максимо", опубликованной в 2015 году.

Фидель Кастро

По словам Санчеса, Кастро всегда путешествовал с четырнадцатью охранниками, рассредоточенными по четырем машинам, и с большим количеством оружия, разбросанным по разным машинам.

По его словам, в окружении были врач, фотограф и его двойник Сильвино Альварес, который сидел на заднем сиденье автомобиля с накладной бородой.

Альвареса использовали, когда Кастро заболел в 1983 и 1992 годах. Его возили по Гаване, чтобы заставить людей поверить, что их лидер здоров.

Сам Кастро всегда носил с собой советский автомат Калашникова калибра 7,62 мм и пять обойм с тридцатью патронами в каждой.

За его спиной, на уровне правого плеча, находился 9-миллиметровый пистолет "Браунинг".

Санчес говорил, что ему приходилось записывать в блокноты подробности дня Кастро, включая самые тривиальные детали, такие как год выпуска вина, которое он пил. Это был почасовой подробный отчет о жизни Кастро.

Когда страницы были заполнены, книжечку перевязывали веревкой, запечатывали воском и отправляли в президентский дворец и хранили для потомков.

Санчес был одним из охранников Кастро с 1977 по 1994 год. Вспоминая типичный день, проведенный на подводной рыбалке у Кайо-Пьедра, он сказал: "Я не могу описать его иначе, как сравнить его с королевской охотой Людовика XV в лесах вокруг Версаля". По словам Санчеса, Фидель использовал всю Кубу, как свое личное имение.

Санчес проработал на Кастро 17 лет, прежде чем он попросился в отставку. Кастро в ответ обвинил его в нелояльности и заключил в тюрьму на два года с 1994 по 1996 год.

Кастро вел двойную жизнь, изображая себя скромным революционером и открыто выражая свое презрение к буржуазной концепции жизни и отдыха.

Джина Лоллобриджида показывает свое фото с Кастро Фото: Getty Images

При этом у него было множество романов, он держал в секрете своих любовниц, а также свой роскошный образ жизни.

У него было множество роскошных домов, был даже город-призрак, где обучались партизаны.

Кайя-Пьедра, остров бесподобной красоты в Карибском море у южного побережья Кубы, был тайным местом отдыха Кастро, путешествующего на единственной роскошной яхте в Республике Куба.

Десять членов его элитного личного корпуса сопровождали своего лидера на быстроходных катерах длиной 55 футов, "все они были оснащены крупнокалиберными пулеметами, запасами гранат, автоматами Калашникова АК-47 и боеприпасами, чтобы подготовить нас к любым неожиданностям", — вспоминал Санчес.

Кастро путешествовал на своей частной элегантной яхте Aquarama II, полностью "украшенной экзотическим деревом, импортированным из Анголы", точной копией судна, конфискованного во время свержения кубинского диктатора Фульхенсио Батисты в 1959 году.

Мало кто из кубинцев знал о яхте или о частной бухте, где она была пришвартована в девяноста милях к юго-востоку от Гаваны.

На острове была построена пристань с плавучим понтоном и соломенная хижина с баром и грилем для приготовления свежевыловленной рыбы.

Фельдмаршал Бернард Монтгомери

25 мая 1944 года фельдмаршал Монтгомери находился на юге Англии и планировал вторгнуться в оккупированную немцами северную Францию ​​с 1,3-миллионной армией.

В тот же день двойник Монтгомери появился в британской колонии Гибралтар, побудив нацистских шпионов сообщить Берлину, что вторжение произойдет на юге Франции.

Фельдмаршал Бернард Монтгомери

Эта диковинная схема заключалась в том, что два Бернарда Монтгомери в течение нескольких недель жили отдельными жизнями.

Один из них был самым знаменитым солдатом Британии, а второй был девятипалым актером из Перта, который выглядел как копия национального героя.

Пока немцы отчаянно пытались определить, куда нанесет удар вторжение союзных войск, двойник по имени М. Э. Клифтон Джеймс делал все возможное, чтобы сбить их с толку.

М.Э. Клифтон Джеймс работал актером уже 25 лет, вырос в Западной Австралии, после переехал в Лондон и вступил в британскую армию.

Его сходство с фельдмаршалом Монтгомери отмечали все. Так что Джеймса обучили и использовали в качестве отвлекающего маневра. Его выступление на Гиблартаре переломило ход войны. Но после Второй мировой войны Джеймс оказался без работы и начал получать пособие по безработице.

Известности он добился благодаря своим мемуарам 1954 года "Я был двойником Монти", в которых подробно описал свою роль в операции "Коперхед".

Четыре года спустя Джеймс сыграл в киноверсии и себя, и Монтгомери. Правда фильм был в стиле кино о Джеймсе Бонде.

Трейлер фильма "Я был двойником Монти"

Напомним, в Беларуси киберпартизаны решили разыскать двойника российского президента Владимира Путина, о котором недавно говорил российский политолог Валерий Соловей. Но по их словам, двойников Путина в белорусской паспортной базе не было обнаружено.