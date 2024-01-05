Взгляд из 1924 года: семь почти сбывшихся предсказаний

Удивительно, но некоторые из предсказаний 100-летней давности совпали с реальностью.

Это всегда интересно — как люди в прошлом видели наш сегодняшний мир. А если они еще как футурологи пытались увидеть, как будут выглядеть какие-то сферы современной жизни — это вдвойне интересно! Немецкое издание BILD собрал свидетельства того, как люди в 1924 году представляли мир через 100 лет. Вот семь предсказаний — причем некоторые из них на удивление совпали с реальностью.

Лошади — для отдыха

Можно ли было в 1924 году представить себе, что на полях, фермах вместо могучих лошадей будут работать удобные и функциональные тракторы? Что гужевой транспорт заменят автомобили всевозможных марок и моделей — от рабочих грузовиков и погрузчиков до скоростных болидов?

Палеонтолог Эдвард Ферлонг из Калифорнийского университета шокировал в 1924 году всех своим предположением — да, лошади через 100 лет вроде как останутся не у дел. В статье в газете Kansas City Post он написал, что лошади будут использоваться преимущественно в спортивных и развлекательных целях, а содержаться будут в зоопарках либо частных конюшнях у любителей лошадей.

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В 80 лет — под венец

Британский политик Кингсли Вуд как-то на званом ужине сказал, что через 100 лет люди в 75 лет будут считаться молодыми, а 80 станут создавать семьи. И вообще люди в 2024 году будут жить не менее 100 лет.

Безусловно, еще не все из наших современников в состоянии быть активными и после 70-80 — все зависит от образа жизни и генетики. Но тенденция прослеживается.

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Дистанционка forever

Инженер Арчибальд Лоу еще 100 лет назад в книге "Беспроводные возможности" предположил, что в 2024 году основная масса людей будет работать из дома.

"Мы сможем вести множество различных видов бизнеса, которые раньше требовали физического присутствия", — писал он.

И скажите, что он не прав?

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Хитросплетения трасс

Шведский архитектор Бен Бьерксон предугадал в 1924 году развитие автомобилестроения и спрогнозировал появление в больших городах трехъярусных шоссе и конвейерных лент, которые должны заменить тротуары.

Ну, до лент вместо улиц еще не дошло, хотя такие ленты, ой, как помогают в тех же огромных аэропортах, а эскалаторы на улицах многих современных городов спускают многочисленный люд в метро, например. А вот хитросплетения дорог, когда подчас надо иметь карту для той или иной дорожной развязки, уже работают.

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Немного переборщил

Корреспондент газеты Olderman Newton, чье имя до нас не дошло, 100 лет назад мечтал о том, что в 2024 году дети будут носить асбестовые костюмы, которые не придется стирать (ха-ха!).

А вот то, что будут лингафонные кабинеты и дети станут на уроках слушать, например, пьесы Шекспира на английском языке, да еще записанные на граммофонную пластинку, уже существует. Только прогресс пошел еще дальше, и аудионосители сейчас настолько разнообразны, что каждый выберет себе что-то по душе.

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Вжик — и на работе

Ньй-йоркский магнат Джозеф Дэй сто лет назад считал, что в 2024 году все будут каждый день добираться на работу с помощью дирижаблей и самолетов.

На счет всех — вряд ли это возможно, хотя в каком-то там будущем это может быть. Но учитывая колоссальные пробки на дорогах, уже многие богатые люди добираются до мест назначения на вертолетах, а гигантские небоскребы обязательно венчают вертолетные площадки.

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Видеожизнь с детства

Голливудский режиссер Дэвид Гриффит говорил в 1924 году, что благодаря кино люди узнают гораздо больше о других культурах и им больше не нужно будет бояться незнакомцев — такие фильмы, по его мнению, должны были покончить со всеми войнами.

Эх, если бы можно было покончить с помощью отличных кинофильмов или даже виртуальной реальностью с теми, кто "питается" кровопролитными войнами! Однако то, что с помощью видеоконтента можно и музеи посещать, и лекции слушать, и путешествовать по всему миру — сущая правда.

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Атос Саломе, родившийся в Бразилии, который утверждает, что он экстрасенс и называет себя "живым Нострадамусом", сделал свои предсказания на 2024 год – и, похоже, это будет богатый на события год.