Марс в Козероге: стартовал этап повышенной сексуальности

Начиная с 4 января, Марс находится в своем любимом Козероге и останется там до 13 февраля. В это время мы будем чувствовать себя более уверенно, добиваясь результатов и в романтичном плане также.

Последний раз Марс находился в Козероге с 24 января по 6 марта 2022 года; важно вспомнить энергию, которую мы проявляли в то время. Поскольку астрология циклична, мы можем использовать те же установки, что и два года назад, и опираться на них для достижения наших желаний. Марс находится в Козероге с 4 января и пробудет там до 13 февраля, пока не перейдет в Водолей. Что это значит, пишет Refinery29.

Марс в Козероге означает, что это лучшее положение для планеты действий. Козерог — знак , гарантирующий успех, к которому стремится Марс. Это идеальное время, чтобы взять на себя важные задачи и убедиться в их тщательном выполнении. Марс любит двигаться вперед и достигать власти, а Козерог помогает добиться этого. Таким образом, мы можем взять на себя больше работы и мероприятий во время этого транзита, не беспокоясь о результате.

Козерогом управляет планета Сатурн, которая приносит структуру и стабильность. В результате мы становимся более реалистичными и прагматичными в отношении наших целей. Когда могущественная планета Марс входит в знак Земли, мы становимся более уравновешенными и расставляем приоритеты в выполнении наших задач. Это может означать, что вы станете генеральным директором, возглавите команду или поставите четкие цели, чтобы вести более эффективную жизнь. Любая цель кажется достижимой во время этого астрологического транзита благодаря приложенным усилиям. Время засучить рукава и приступить к работе!

Когда Марс находится в Козероге, наши сексуальные желания будут на рекордно высоком уровне. Это время, которое может принести массу удовольствия. Поскольку Марс экзальтирует в Козероге, мы хотим реализовать все наши самые тайные желания и хорошенько развлечься, чтобы снять стресс.

В этом транзите общая энергия будет легче, чем раньше. Марс не соединится с Плутоном, как это было в прошлом, поскольку 20 января Плутон войдет в Водолей. Мы можем ожидать, что 28 января мы почувствуем фокус Марса в квадратуре с Узлами Судьбы, что заставит нас почувствовать необходимость отстаивать свои чувства. Это может вызвать некоторую нестабильность в отношениях. В это время важно быть добрыми и избегать конфликтов, несмотря на наше желание взять на себя ответственность и контролировать ситуации и других людей.

Кроме того, когда Марс 7 февраля соединяется с Нептуном, мы можем чувствовать, что не уверены в том, как направить нашу энергию вперед. Нам может казаться, что за одним шагом вперед следует другой назад. Не позволяйте страху мешать улучшать свою жизнь и рисковать в ситуациях и отношениях. Если мы чувствуем, что зашли в тупик, сейчас самое подходящее время подумать о том, как мы хотим развиваться. Таким образом, мы сможем лучше понять, чего пытаемся достичь.

Важные даты Марса в Козероге:

4 января: Марс входит в Козерог, мотивируя нас усердно работать и пожинать плоды наших усилий по достижению наших целей. Мы не остановимся, пока не выиграем битву или не выиграем первый приз в наших начинаниях.

9 января: Марс в Козероге в секстиле с Сатурном в Рыбах. Благодаря этому аспекту мы стремимся контролировать ситуацию и доминировать над ней. Это может привести к тому, что мы почувствуем, что другие также пытаются нас одолеть, заставляя нас чувствовать необходимость самоутвердиться.

12 января: Марс в Козероге аспектирует Юпитер в Тельце, расширяя наш кругозор. Это может принести как проблемы, так и возможности. Это может познакомить нас с новыми людьми, идеями и опытом, что может привести к более значительной выгоде в наших инвестициях и отношениях. Однако это также может вызвать новые проблемы, которые нам необходимо решить. Поэтому важно найти баланс между риском и осторожностью.

27 января: Марс и Меркурий соединяются в Козероге; может быть трудно противостоять сложным ситуациям, но важно противостоять им лицом к лицу, чтобы решить основные проблемы.

28 января: Марс в Козероге образует квадратуру с Узлами Судьбы, побуждая нас противостоять власти и людям, которые стремятся нас уничтожить. Пришло время взять на себя ответственность.

29 января: Марс в Козероге в оппозиции к ретроградному Урану в Тельце. Взгляд на ситуацию с другой точки зрения может помочь нам изучить альтернативы и решить, как мы хотим с ними справиться.

7 февраля: Марс в Козероге гармонирует с Нептуном в Рыбах, предоставляя нам пространство для размышления о наших желаниях, освобождения от сомнений и принятия мер для их достижения.

13 февраля: Марс входит в Водолей, побуждая нас активно и творчески решать проблемы. Это позволит нам находить новые и инновационные решения проблем.

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