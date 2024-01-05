Как очистить ржавую чугунную сковороду: простые советы, чтобы посуда служила долго

Несмотря на появление огромного количества современной посуды с антипригарным покрытием, чугунные сковородки не теряют свою популярность. Если за ними ухаживать правильно, они будут служить очень и очень долго.

Старые чугунные сковородки, наверняка еще сохранились на многих кухнях, несмотря на засилье гораздо более легких по весу тефлоновых аналогов. Такие сковородки обладают рядом существенных преимуществ: высокая теплоемкость, благодаря чему посуда долго нагревается и долго остывает,

обеспечивает равномерный нагрев пищи, уберегает еду от пригорания. Единственный минус, пожалуй, – это вес чугунных сковородок.

Несмотря на "неубиваемость", иногда чугунные сковородки ржавеют. Почему это происходит и как очистить посуду, рассказали Алисия Соколовски, президент и генеральный директор AspenClean, и Марла Мок, президент компании Molly Maid

Почему чугунные сковороды ржавеют?

На чугунных сковородах может развиться ржавчина, если они подвергаются воздействию влаги и кислорода в течение длительного периода времени. "Металл подвержен окислению, поэтому на вашем чугуне может появиться ржавчина. Чугун пористый, поэтому, если его оставить, например, замачивать, положить в посудомоечную машину или не сушить после мытья, может возникнуть ржавчина", – объяснила Соколовски.

Как очистить ржавую чугунную сковороду?

Удаление ржавчины с чугунной сковороды необходимо для предотвращения дальнейшего повреждения.

"Ржавчина — это форма коррозии, которая может продолжать разъедать металл, если ее не убрать. Быстро удаляя ржавчину, вы можете предотвратить дальнейшее ухудшение". Кроме того, ржавчина может проникнуть в вашу еду во время приготовления и изменить ее вкус, — говорит Марла Мок.

Используйте стальную мочалку или жесткую щетку, чтобы удалить как можно больше поверхностной ржавчины.

Если сковорода особенно грязная, вымойте ее натуральным мылом для посуды и теплой водой.

Наполните раковину равными частями белого уксуса и воды. Замочите сковороду в растворе уксуса. Дайте полежать ей в растворе от 30 минут до часа, но не более того. После замачивания снова протрите сковороду металлическим ершиком или щеткой. Уксус разрушит ржавчину.

Если вы все еще видите пятна ржавчины, смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды, чтобы получилась паста. Нанесите пасту на ржавые участки и потрите скребком. Тщательно промойте сковороду водой, чтобы удалить остатки уксуса или пищевой соды и насухо вытрите сковороду кухонным полотенцем.

После удаления ржавчины с чугунной сковороды необходимо повторно приправить ее. Приправа — это защитный слой масла, который запекается на чугуне в духовке, что со временем делает его естественным образом не прилипающим. Чтобы приправить чугун, нанесите на поверхность тонкий слой растительного масла и поместите сковороду вверх дном в духовку, разогретую примерно до 220-230 градусов, на час. Приправа чугунной сковороды после глубокой очистки очень важна, поскольку она защищает поверхность от прямого контакта с кислородом и влагой.

При правильном уходе чугунная сковородка может служить поколениями Фото: Racool_studio/Freepik

Как предотвратить ржавчину на чугуне?

Будьте осторожны при приготовлении кислых продуктов на чугунной сковороде. Эти ингредиенты могут удалить приправу и сделать сковородку более склонной к ржавлению.

Чугунную посуду ни в коем случае нельзя мыть в посудомоечной машине, поскольку это может спровоцировать ржавчину.

При чистке чугуна используйте средство для мытья посуды в умеренных количествах. По словам Соколовски, слишком большое количество мыла может смыть приправу, что сделает сковороду менее устойчивой к ржавчине.

Регулярно используйте чугунную сковороду, чтобы сохранить ее приправу. Соколовски подчеркивает, что натуральные масла из пищевых продуктов образуют защитный слой на поверхности.

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