Крещение Господне и Святой мученицы Татьяны: новый церковный календарь на январь 2024 года
Крещение теперь празднуем 6 января, а мученицы Татьяны — 12-го. Какие еще новые даты церковных праздников в январе 2024 года после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь.
Календарь церковных праздников на январь 2024 года:
Так как с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, то теперь все непереходящие праздники украинские православные верующие отмечают на 13 дней раньше:
1 января — Обрезание Господне; святого Василия Великого
2 января — предсвятие Богоявления, святого Сильвестра, папы Римского
3 января — святого пророка Малахия и святого мученика Гордия
4 января — собор 70 святых апостолов, преподобного Теоктиста игумена
5 января — Крещенский сочельник
6 января — Крещение Господне, или Богоявление
7 января — собор Святого Иоанна Крестителя
8 января — преподобного Георгия
9 января — святого мученика Полиевкта
10 января — святителя Григория Нисского; преподобного Маркияна
11 января — преподобного Феодосия Великого
12 января — святой мученицы Татьяны
13 января — мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских
14 января — ведение Богоявления; святых преподобных Отцов, убитых в Синае; святой равноапостольной Нины
15 января — преподобных Павла Тивейского и Иоанна Кущника
16 января — поклонение честным веригам апостола Петра
17 января — преподобного Антония Великого
18 января — святых Афанасия и Кирилла, святителей Александрийских
19 января — преподобного Макария Великого Египетского
20 января — преподобного Евтимия Великого
21 января — преподобного Максима-Исповедника
22 января — святого апостола Тимофея
23 января — священномучеников Климента и Агафангела
24 января — преподобной Ксении Римлянки
25 января — святого Григория Богослова
26 января — преподобных Ксенофонта и Марии
27 января — перенесение мощей святого Иоанна Златоустого
28 января — преподобного Ефрема Сирийца
29 января — перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца
30 января — трех святых: Василия Великого, Григория Богослова, Ивана Златоустого
31 января — святых бессеребренников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии
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