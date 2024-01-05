Красиво, ароматно, полезно: 3 лучших комнатных растения для кухни

Ароматные, красивоцветущие растения добавят кухне уюта. А сад из пряных трав на подоконнике – это еще и всегда свежая и полезная зелень к вашим блюдам.

В кухне, как и в любой другой комнате вашего дома или квартиры, всегда найдется место для растений. Они очищают воздух, снимают стресс и придают интерьеру свежесть и уют. А учитывая тот момент, что в кухне зачастую семья проводит немало времени, зеленые растения там просто необходимы. Ресурс Invincible Houseplants назвал идеальные растения для кухни, которые не только красивые, но и обладают приятным ароматом.

Орхидеи

Эти экзотические красавицы станут отличным дополнением к любой кухне. Они бывают самых разных цветов и ароматов, так что каждый найдет что-то для себя. Попробуйте желтый Cymbidium Golden Elf с ароматом лимона. Они идеально подходят для кухонь, так как предпочитают более теплые помещения, а также за ними удивительно легко ухаживать, поскольку они не нуждаются в ежедневном поливе. Достаточно раз в неделю наполнить раковину холодной водой и поставить вазоны с орхидеей на 30 минут, чтобы они получили нужную влагу.

Орхидеи украсят любую кухню Фото: Pixabay

Жасмин (Стефанотис)

Нежный, сладкий цветочный аромат жасмина придаст вашей кухне нотку элегантности и роскоши. Люди наделяли цветы жасмина различными символическими и духовными значениями, связывая его с материнством, чистотой, преданностью и любовью, поэтому в любом случае он добавит приятные нотки дому. Есть несколько сортов, которые хорошо себя чувствуют в помещении: например, арабский жасмин цветет большую часть года. Жасмин хорошо себя чувствует в солнечной, но влажной среде. Поместите его возле окна, держите почву влажной и подкармливайте универсальным удобрением для комнатных растений в весенние и летние месяцы.

Стефанотис обладает приятным, но очень сильным ароматом Фото: skyorchids

Пряные травы

Некоторые растения могут выполнять тройную функцию: они красиво выглядят, обладают невероятным вкусом и великолепно пахнут. Хотя любой кухне было бы полезно иметь сад с травами на подоконнике, есть несколько полезных трав, которые пахнут особенно вкусно.

Базилик — это ароматная трава, которую легко выращивать, и она прекрасно сочетается с салатами, украшает пиццы и пасты или используется в качестве основы для домашнего песто. Красный рубиновый базилик идеален для кухни, потому что он имеет более сильный вкус и необычные красновато-фиолетовые листья с более высокой декоративностью.

Мята обладает чистым, свежим запахом и является прекрасным дополнением к жареной баранине, блюдам восточной кухни, таким как табуле, и лимонаду. Это также важный ингредиент мохито, и вы даже можете попробовать ее в качестве гарнира к десертам, поскольку мята хорошо сочетается с шоколадными и фруктовыми вкусами.

Розмарин — еще одна неприхотливая трава с приятным запахом, которую можно использовать по-разному. Он великолепен с птицей.

Тимьян – очень ароматная трава. Предпочитает хорошо дренированную почву, поэтому не беспокойтесь о чрезмерном поливе. Эта трава, не требующая особого ухода, зеленая круглый год.

Среди других растений для кухни – лемонграсс, лаванда, кориандр, петрушка, розмарин.

Сад из пряных трав на подоконнике – не только красиво, но и полезно Фото: Freepik

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