Филе индейки со сливками: блюдо для семейного ужина
Индейка в сливочном соусе отлично сочетается с различными гарнирами, будь то легкий овощной салат или картофельное пюре. Мясо, приготовленное простым способом, порадует вас и ваших гостей своим восхитительным вкусом.
Мясо индейки со сливками — это изысканное и в то же время простое блюдо, идеально подходящее для повседневного ужина. Нежное мясо индейки в сочетании со сливочным соусом создает неповторимый вкус, который несомненно оценят ваши близкие, сообщает Rud.
Ингредиенты
Для приготовления блюда понадобятся такие продукты:
- филе индейки — 500 г;
- сливки 20-30% жирности — 200 мл;
- лук репчатый — 1 штука;
- чеснок — 2 зубчика;
- масло оливковое — 2 столовые ложки;
- соль и черный молотый перец — по вкусу;
- зелень (укроп, петрушка) — для украшения.
Приготовление
Шаг 1. Филе индейки нарежьте на небольшие кусочки. Посолите и поперчите.
Шаг 2. На сковороде разогрейте оливковое масло. Обжарьте филе индейки до золотистой корочки с обеих сторон.
Шаг 3. Лук мелко нарежьте, чеснок измельчите. Добавьте их к мясу и обжарьте до мягкости лука.
Шаг 4. Влейте сливки в сковороду к мясу, уменьшите огонь и тушите под крышкой 10-15 минут.
Шаг 5. Перед подачей добавьте мелко нарезанную зелень.
Шаг 6. Подавайте готовое блюдо горячим, украсив свежей зеленью.
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