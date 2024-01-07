Филе индейки со сливками: блюдо для семейного ужина

Индейка в сливочном соусе отлично сочетается с различными гарнирами, будь то легкий овощной салат или картофельное пюре. Мясо, приготовленное простым способом, порадует вас и ваших гостей своим восхитительным вкусом.

Мясо индейки со сливками — это изысканное и в то же время простое блюдо, идеально подходящее для повседневного ужина. Нежное мясо индейки в сочетании со сливочным соусом создает неповторимый вкус, который несомненно оценят ваши близкие, сообщает Rud.

Ингредиенты

Для приготовления блюда понадобятся такие продукты:

филе индейки — 500 г;

сливки 20-30% жирности — 200 мл;

лук репчатый — 1 штука;

чеснок — 2 зубчика;

масло оливковое — 2 столовые ложки;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

зелень (укроп, петрушка) — для украшения.

Приготовление

Шаг 1. Филе индейки нарежьте на небольшие кусочки. Посолите и поперчите.

Шаг 2. На сковороде разогрейте оливковое масло. Обжарьте филе индейки до золотистой корочки с обеих сторон.

Шаг 3. Лук мелко нарежьте, чеснок измельчите. Добавьте их к мясу и обжарьте до мягкости лука.

Шаг 4. Влейте сливки в сковороду к мясу, уменьшите огонь и тушите под крышкой 10-15 минут.

Шаг 5. Перед подачей добавьте мелко нарезанную зелень.

Шаг 6. Подавайте готовое блюдо горячим, украсив свежей зеленью.

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