5 ошибок при покупке вещей на барахолке и в комиссионных магазинах: как их избежать

Красивые, оригинальные и относительно дешевые вещи на барахолке провоцируют покупать их часто и много. Однако далеко не всегда то, что кажется неповторимым на барахолке, идеально впишется в дизайн вашего жилья.

В комиссионном магазине или на барахолке всегда можно найти что-то интересное и уникальное, чтобы пополнить коллекцию или украсить интерьер своего дома. Однако часто, отправляясь в такие места на "охоту", люди допускают несколько ошибок, которые в конечном итоге могут испортить радость от покупки. Какие это ошибки, рассказали Анаис Шомьен, дизайнер интерьеров и владелица Design by Anais, и Эшли Поскин, стилист по интерьеру.

Покупать больше, чем нужно

"Ошибка номер один — покупать слишком много вещей. Вы видите что-то, что выглядит хорошо, и уверены, что это нужно обязательно взять", – говорит Шомьен. Она предостерегает от покупки каждой красивой вещи, которую вы видите, и вместо этого рекомендует пойти в комиссионный магазин со списком необходимых вещей и придерживаться его.

Кроме того, покупка лишних вещей способствует скоплению в доме хлама. Поэтому прежде, чем приобрести очередную милую скульптуру, вазу или полочку, подумайте, так уж ли она нужна.

Цена вещей в комиссионных магазинов часто провоцирует покупать больше, чем нужно Фото: Freepik

Не проверять вещи на запах

По словам Поскин, хоть это и может показаться грубым, но при покупке товара в комиссионке или на барахолке необходимо понюхать товар.

"Недавно я забыла это сделать и принесла домой очаровательный набор старинных наволочек с ручной вышивкой. Но затем я обнаружила, что они пахнут сигаретным дымом. К сожалению, этот запах удалить труднее всего, поэтому мне пришлось выбросить покупку в мусор", – отметила стилист.

Не учитывать соответствие покупки с эстетикой пространства

Предметы, которые вы покупаете в комиссионных магазинах, в конечном итоге должны соответствовать интерьеру дома, ведь эстетику легко упустить из виду. Шомьен использует пример богато украшенной винтажной рамы, чтобы объяснить эту распространенную ошибку:

"Даже если вам нравится эта винтажная рамка, но у вас суперминималистичная эстетика, она вам не подойдет. Вы не хотите купить это, прийти домой и обнаружить, что у вас нет способа встроить это в интерьер".

Покупая что-то, учитывайте особенности вашего интерьера и эстетики помещения Фото: Freepik

Не делать замеров перед походом в магазин

"Небольшой совет: всегда держите при себе размеры вашего дома", — советует Шомьен.

Вооружившись этими измерениями, вы можете зайти в любой комиссионный магазин и легко проверить, поместится ли в вашем пространстве понравившаяся вам вещь.

"Я бы также посоветовала иметь возможность проводить измерения внутри магазина, нося с собой в сумке измерительную ленту", — добавила дизайнер.

Не учитывать стоимость ремонта или реставрации

Комиссионный магазин — отличное место, где можно найти высококачественную мебель, нуждающуюся в небольшом уходе, по отличной цене, но не каждый крепежный элемент может быть на своем месте.

"Я нашла несколько отличных предложений на действительно классную мебель в комиссионных магазинах, но некоторым требовалась новая обивка. Не забудьте учесть общую стоимость стула, который вы, возможно, присмотрели, включая новую обивку. Ремонт вам может обойтись куда дороже, чем сам стул", – призналась Поскин.

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