Какие части тела мы моем недостаточно: мнение эксперта

Оказалось, что пяти частям тела даже самые опрятные из нас уделяют недостаточно внимания. И почему так важно мыть их тщательней.

Доктор Джен Кодл, семейный врач из США, рассказала, какими частями тела пренебрегают, когда отправляются в душ. Она часто рассказывает о личной гигиене в социальных сетях. И по ее словам, быстрое освежающее омовение, конечно, помогает, но тщательное мытье также необходимо. Чаще всего люди моют голову, а вот остальным частям тела уделяется не так много времени и внимания. Об этом пишет Daily Mail.

Джен обнаружила, что на самом деле есть пять частей тела, которые люди моют недостаточно регулярно или вообще не моют.

Например, одним из таких мест являются уши и местечко за ушами. Сальные железы, которые там сосредоточены, собирают пот и выделяют кожное сало, вызывая скопление грязи.

Также важно тщательно мыть пупок. В пупке скапливается влага, что в свою очередь создает благоприятную среду для размножения бактерий.

Следующими в списке частей тела, которыми часто пренебрегают, являются ногти.

"Под нашими ногтями скапливается много грязи. Мы не так часто об этом думаем", — говорит Джен.

Грязь под ногтями – эта та среда, где размножаются бактерии, которые в свою очередь, могут вызвать диарею или рвоту, поэтому важно следить за их чистотой.

И конечно, множество людей не так тщательно моют ноги, как это требуется. И доктор Джен говорит о том, чтобы именно мыть ноги, а не просто прополоскать их в воде, которая стекает по вашему телу, когда вы моетесь в душе.

Нужно тщательно мыть пальцы ног и между ними, чтобы избежать заражения разными инфекциями и грибковыми, в том числе.

И если уже говорить о гигиене, стоит уделять особое внимание своей зубной щетке.

Сырость и влажность в ванной комнате могут способствовать росту плесени.

Невозможно достаточно хорошо промыть щетину щетки, даже если промыть ее в горячей воде.

Поэтому лучше высушить зубную щетку в течение 24 часов.

Возьмите зубную щетку, положите ее куда-нибудь — в чашку или плошку и унесите из ванной комнаты. Туда, где не так влажно. Положите ее в спальне, или на кухне, например, на окно, где она сможет высохнуть на солнце, и пользуйтесь одной зубной щеткой утром и другой зубной щеткой вечером, чтобы у нее было 24 часа до того, как вы собираетесь использовать ее.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как правильно мыть голову без шампуня.

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