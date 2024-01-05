Филолог рассказал, почему нельзя "зізнаватися" в любви (видео)
Существует ряд народных выражений, касающихся любви. В них отображается отношение украинцев к сильному чувству.
Известный языковед Александр Авраменко ответил, как признаваться в любви на украинском языке. Об этом педагог рассказал в одном из своих экспресс-уроков.
Есть ряд народных выражений, касающихся любви.
- Вона за ним сохне, а він і не охне — касается невзаимных чувств.
- Кожна птиця знайде свого Гриця — о том, что рано или поздно каждый найдет свою вторую половинку.
- У багатої дівки горба не видно — когда женятся или начинают романтические отношения из-за меркантильности.
- Любов — як короста, не вигоїш спроста — о долговременности сильных чувств.
- Де любов у хаті, там люди багаті — о важности любви.
В частности, Александр Авраменко рассказал, как правильно говорить о любви. В чувствах "не зізнаються" и "не признаються". А именно "освідчуються".
Александр Авраменко — известный педагог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Известен своими экспресс-уроками, в которых учит говорить без ошибок, искореняя суржик.
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