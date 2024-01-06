Полезно или вредно: 5 развенчанных мифов о мясе

Вокруг мяса ходит немало слухов и мифов. Противники мяса считают, что в человеческом организме этот продукт просто гниет, не усваивается, ухулдает самочувствие и ведет к преждевременному старению. Но так ли это на самом деле?

О том, что мясо есть вредно и что оно служит источником всевозможных бед и болезней, мы слышим от разных гуру правильного питания. При этом мы чаще всего не особо задумываемся, на чем основаны эти обвинения. Быть или не быть вегетарианцем, каждый решает сам. Но справедливости ради давайте разберемся, так ли уж вредно есть мясо и насколько обоснованы обвинения в его адрес. Популярные мифы о пользе и вреде мяса развенчал сайт Food&Mood.

Миф первый. Мясо – источник холестерина

Мясо действительно содержит холестерин, но он необходим для строительства клеточных мембран и гормонального баланса. Печень адаптируется к уровню холестерина в пище, регулируя его производство и поддерживая оптимальный уровень в организме.

Миф второй. Мясо гниет в кишечнике

У здорового человека мясо эффективно переваривается, расщепляясь на аминокислоты и жирные кислоты. Процесс переваривания происходит благодаря кислоте желудочного сока и ферментам, которые превращают мясо в питательные вещества.

Гниение белков в кишечнике происходит только в том случае, если у человека есть нарушения деятельности ЖКТ (например, дисбактериоз или воспалительные заболевания кишечника). В таких случаях гнилостные процессы происходят с любыми белками, попавшими в кишечник, в том числе с рыбой, морепродуктами, яйцами, молочными продуктами и даже растительными белками.

Миф третий. Мясо увеличивает риск инфаркта и диабета

Исследования ученых до сих пор не нашли однозначной связи между употреблением мяса и повышением риска заболеваний сердца или диабета. При этом важно понимать, что продукты из обработанного мяса (например, колбасы), содержащие консерванты, действительно могут увеличивать риск некоторых заболеваний. Но риски связаны именно с химическими добавками, а не собственно с мясом.

Миф четвертый. Красное мясо – это канцероген

Достаточных доказательств, подтверждающих, что употребление красного мяса напрямую провоцирует рак, на сегодняшний день у официальной науки и медицины нет. Важным фактором риска является способ приготовления мяса и его качество.

Миф пятый. Мясо не усваивается в человеческом организме

Противники мяса утверждают, что человеческий организм вообще не приспособлен к употреблению мяса. Но на самом деле это утверждение абсолютно ложно.

Строение пищеварительной системы человека позволяет усваивать мясо. Соляная кислота в желудке способствует перевариванию белков, а длина кишечника указывает на то, что человек может усваивать как растительную, так и животную пищу и является всеядным млекопитающим.

Эти мифы о мясе широко распространены, но современные исследования и понимание биологии человека позволяют взглянуть на них под новым углом, развенчивая многие заблуждения.

Напомним 8 развенчанных мифов о молоке. Отношение к коровьему молоку очень противоречиво. Одни считают коровье молоко суперфудом, а другие говорят, что пить молоко противоестественно.

Ранее Фокус писал, что ученые определились, что полезнее для здоровья — веганство или мясоедение. В новом исследовании почти 1000 ученых со всего мира сошлись во мнении касательно вопроса об отказе от мяса и его пользе для здоровья.

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