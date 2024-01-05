На какие дни января лучше ничего не планировать — лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней

Каждый месяц года имеет свои благоприятные и неудачные дни. Ежемесячно большинство тарологов и нумерологов формируют лунный календарь, вероятных дней, которые будут удачными, или принесут неудачу. Не исключение и первый месяц нового 2024 года.

Первый месяц 2024 года принесет минимум неблагоприятных дней в январе. Их будет всего два. Речь идет о первой субботе и воскресенье — 6 и 7 января. По информации таролога Алины, это единственные два дня, которые будут энергетически неблагоприятны.

К счастью, январь принесет больше приятных и удачных дней.

Если вы планируете начать, какие-то новые дела в январе, то таролог рекомендует это делать со второй пятницы месяца — 12 января. Также удачным для этого будут среда и четверг — 17 и 18 января. В целом в середине января будет еще один благоприятный день — суббота, 20 января. Если вы планируете начать что-то новое в конце месяца, тогда обратите внимание на среду, 24 января.

Если в январе вы планируете взяться за свое здоровье, тогда вам стоит обратить внимание на такие сферы: для проведения хирургических операций лучше выберите такие дни — 5, 8, 9, 12, 16, 17, 24, 25. Если решили подлечить или удалить зубы, тогда вам подойдут такие дни: 11, 12, 13, 18, 19, 20, 29 — для удаления, 1, 2, 11, 12, 22, 28, 29 — для лечения.

Если в январе вы планируете приобрести что-то дорогое, например, машину, квартиру, технику, тогда сделайте это в такие дни — 1-3, 5, 6, 9, 12, 20-26, 30, 31 января.

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Если в ваши планы на январь входят рабочие поездки, отпуск, или вообще путь в дороге, тогда для этого лучше выберите такие дни — 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23.

Относительно сферы семьи. Если вы запланировали свадьбу на январь, тогда вам стоит знать, что идеально для этого события подойдут такие дни — 3, 4, 5, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 30, 31 января.

Если вы уже на новой стадии отношений и планируете зачатие ребенка, тогда сконцентрируйтесь на таких днях — 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24.

Для тех, кто запланировал начать что-то новое для себя не стоит спешить и лучше выбрать наиболее благоприятные дни для этого. В январе это — 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24.

А вот для любителей растений следует знать, что посадку или пересадку цветов лучше отложить на конец января. Для этого идеальными будут 19, 20, 23, 24 января.

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