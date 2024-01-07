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Песочное печенье с орехами и цедрой лимона: рецепт ароматной выпечки

Татьяна Ковальчук
Фото: obozrevatel | Песочное печенье с орехами и цедрой лимона

Печенье с лимонной цедрой и орехами станет замечательным дополнением к чаю или кофе и непременно порадует ваших близких. Легкое приготовление и цитрусовый аромат сделают это лакомство одним из ваших фаворитов.

Песочное печенье с орехами и цедрой лимона — это не только вкусное, но и ароматное угощение, которое привнесет особый штрих в ваше чаепитие. Лимонная цедра придает печенью освежающий цитрусовый аромат, делая его еще более аппетитным, пишет Оbozrevatel.

Ингредиенты

Для приготовления ароматного печенья понадобятся следующие продукты:

  • мука пшеничная — 300 г;
  • сливочное масло — 200 г;
  • сахар — 100 г;
  • яйцо куриное — 1 штука;
  • орехи (грецкие, миндаль, фундук) — 100 г;
  • разрыхлитель теста — 1 чайная ложка;
  • ванильный сахар — 1 пакетик;
  • щепотка соли;
  • цедра 1 лимона.

Приготовление

Шаг 1. Измельчите орехи до крупных кусочков.

Шаг 2. Тщательно вымойте лимон, снимите цедру тонкой теркой.

Шаг 3. Сливочное масло растопите и охладите до комнатной температуры.

Шаг 4. В миске смешайте масло с сахаром, ванильным сахаром и лимонной цедрой до однородности. Добавьте яйцо и перемешайте.

Шаг 5. Соедините сухие ингредиенты (муку, разрыхлитель и соль) в отдельной миске.

Шаг 6. Соедините сухие ингредиенты с масляной смесью, добавьте измельченные орехи и замесите тесто.

Шаг 7. Сформируйте из теста шар, заверните в пленку и оставьте в холодильнике на 30 минут.

Шаг 8. Разогрейте духовку до 180°C. Раскатайте тесто и вырежьте печенье формочками.

Шаг 9. Выпекайте печенье на противне с бумагой для выпечки 10-15 минут до золотистого цвета.

Шаг 10. Остудите печенье на решетке.

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