С морепродуктами: как приготовить итальянскую пасту

Широкоизвестные пасты болоньезе и карбонара. Впрочем, Евгений Клопотенко предлагает попробовать итальянское блюдо с морепродуктами.

Итальянское блюдо давно стало популярным во всем мире. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко советует приготовить пасту с морепродуктами.

ИНГРЕДИЕНТЫ

250-300 г морепродуктов (упаковка);

150 г спагетти;

50 мл белого вина;

½ луковицы;

¼ перца чили;

2 зубчика чеснока;

50 г пармезана (опционально);

200 г томатов пелати (упаковка);

50 г сливочного масла;

1 ст. л. оливкового масла;

по вкусу соль и перец.

Если пачка морепродуктов заморожена, предварительно необходимо разморозить их в холодильнике или опустив в миску с холодной водой.

Отвариваем пасту (150 г) в подсоленной воде, использовав на 1 л воды и 10 г соли, в течение примерно 7 минут. Смотрим инструкцию на упаковке и варим на 1 минуту меньше, потому что потом нужно еще добавить пасту на сковороду к соусу. Раздавливаем ножом 2 зубчика чеснока. Перец чили (¼ шт.) нарезаем тонкими слайсами, половинку луковицы — мелкими кубиками.

Разогреваем сковороду с 1 ст. л. оливкового масла и 50 г сливочного масла. Поджариваем на этой смеси сначала перец чили и чеснок, затем добавляем лук и жарим до его мягкости.

Добавляем на сковороду морепродукты.

После этого добавляем томаты пелати (200 г). Вместо них можно использовать томатный сок. Вливаем 50 мл белого вина.

Достаем пасту за 1 минуту до полного приготовления и перекладываем на сковороду к морепродуктам и соусу.

Прогреваем все вместе на сковороде несколько минут.

Раскладываем пасту по тарелкам и посыпаем черным свежемолотым перцем. Также можно натереть сверху пармезан на мелкой терке.

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