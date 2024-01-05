Быстро и тонко: рецепт классических блинов
Евгений Клопотенко советует экспериментировать с готовыми блинами. Их можно сочетать как со сладкими ингредиентами, так и солеными.
Блины можно поливать вареньем, медом или дополнять их по своему вкусу. Шеф-повар Евгений Клопотенко делится рецептом быстрого приготовления хорошо знакомого блюда.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 2 яйца;
- 2 ст. л. сахара;
- 1/3 ч. л. соли;
- 2 ст. л. подсолнечного масла (+2 ст. л. для жарки блинов);
- 340 мл молока;
- 130 г муки;
- 50 г сливочного масла (для смазывания блинов).
В миску, в которой будет замешиваться тесто, вбиваем 2 яйца, добавляем 2 ст. л сахара, 1/3 ч. л. соли и вливаем 2 ст. л подсолнечного масла. перемешиваем венчиком до объединения компонентов.
Вливаем 340 мл молока и снова перемешиваем венчиком. Сахар и соль должны полностью раствориться.
Порциями добавляем 130 г муки и продолжаем хорошо вымешивать венчиком. Должно получиться жидкое тесто. Оставляем его на 10 минут.
Смазываем разогретую сковороду подсолнечным маслом с помощью кулинарной кисточки.
Половником выливаем тесто на середину сковородки и распределяем его по всему дну, наклоняя сковороду из стороны в сторону.
Когда края блина станут коричневыми, переворачиваем его на другую сторону. Так же жарим все блины и складываем их один на один. По желанию каждый можно смазать сливочным маслом.
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