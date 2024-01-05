Быстро и тонко: рецепт классических блинов

Евгений Клопотенко советует экспериментировать с готовыми блинами. Их можно сочетать как со сладкими ингредиентами, так и солеными.

Блины можно поливать вареньем, медом или дополнять их по своему вкусу. Шеф-повар Евгений Клопотенко делится рецептом быстрого приготовления хорошо знакомого блюда.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

2 яйца;

2 ст. л. сахара;

1/3 ч. л. соли;

2 ст. л. подсолнечного масла (+2 ст. л. для жарки блинов);

340 мл молока;

130 г муки;

50 г сливочного масла (для смазывания блинов).

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В миску, в которой будет замешиваться тесто, вбиваем 2 яйца, добавляем 2 ст. л сахара, 1/3 ч. л. соли и вливаем 2 ст. л подсолнечного масла. перемешиваем венчиком до объединения компонентов.

Вливаем 340 мл молока и снова перемешиваем венчиком. Сахар и соль должны полностью раствориться.

Порциями добавляем 130 г муки и продолжаем хорошо вымешивать венчиком. Должно получиться жидкое тесто. Оставляем его на 10 минут.

Смазываем разогретую сковороду подсолнечным маслом с помощью кулинарной кисточки.

Половником выливаем тесто на середину сковородки и распределяем его по всему дну, наклоняя сковороду из стороны в сторону.

Когда края блина станут коричневыми, переворачиваем его на другую сторону. Так же жарим все блины и складываем их один на один. По желанию каждый можно смазать сливочным маслом.

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