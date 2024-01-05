Самый зимний суп: как приготовить настоящую ароматную солянку
Солянка – это невероятно вкусно. Но чтобы сварить этот зимний согревающий суп, следует соблюдать несколько правил.
Солянку, судя по всему, готовят еще с XVII века. В нее добавляли много мяса, например дичи и говядины, чего-то для пикантности: квашеную капусту, или соленые огурцы. А в некоторых рецептах упоминались даже грибы и рыба.
Фокус расскажет, как приготовить идеальную солянку. Солянка всегда была сытным и наваристым блюдом, которое идеально утоляло голод и согревало в холодные вечера.
Солянку готовят из рыбы, даже соленой и маринованной, но чаще все-таки из мяса. На мясном бульоне с добавлением копченостей. Так что часто солянку готовят после застолий, вроде Нового года, когда остается копченая колбаса, вяленое мясо, или ветчина. Чем больше ингредиентов – тем лучше. Также добавляют зеленые оливки, или черные маслины. А при подаче добавляют ломтик лимона для пикантного кисловатого вкуса.
Многие повара рекомендуют использовать для мясных солянок маслины, а для рыбных – оливки, но на это влияют исключительно вкусовые пристрастия.
Лимон выбирайте с не очень горькой тонкой кожурой. Для солянки лимон можно не очищать, только нарезать ломтиками, обязательно удалив все косточки.
Обычно оливки и маслины кладут в кастрюлю в самом конце приготовления. Лимон в кожуре кладут в тарелку с налитым супом. Можно также добавить каперсы, они придадут пикантный вкус.
Классическая мясная солянка
Ингредиенты:
- 1 кг говяжьей грудинки на кости;
- 200 г свиной копченой грудинки;
- 300 г свиных колбасок;
- 400 г соленых огурцов;
- 200 мл рассола от соленых огурцов;
- 2 большие луковицы;
- 4 зубчика чеснока;
- 1 небольшая морковка;
- 3 черешка сельдерея;
- 100 г томатной пасты;
- 0,5 ч. л. молотой паприки;
- 1 ст. л. смеси перцев горошком;
- соль.
Для подачи:
- оливки, сметана, петрушка, лимон.
В большую кастрюлю положите говяжью грудинку, залейте 4 литрами холодной воды, доведите до кипения, уменьшите огонь, посолите, снимите пену. Добавьте перец горошком, крупно нарезанные сельдерей и морковь. Добавьте целую очищенную луковицу. И варите бульон. На это уйдет около трех часов.
Процедите бульон в чистую кастрюлю. Снимите мясо с кости, нарежьте небольшими кусочкамию
Пока варится мясо, очистите лук и чеснок, мелко нарежьте. Соленые огурцы мелко нарежьте.
Нарежьте свиную грудинку мелкими кубиками, положите в сковороду вместе с луком и чесноком, поставьте на средний огонь, обжаривайте до румяной корочки. Добавьте в сковороду огурцы, томатный соус и рассол. Доведите до кипения, поперчите, снимите с огня.
В кастрюлю с бульоном выложите все подготовленное мясо и томатную заправку. Доведите до кипения, варите на слабом огне 10 минут.
Поджарьте колбаски и добавьте в солянку, варите еще 5–7 минут. Выключите огонь, закройте крышкой и дайте немного настояться. Подавайте с оливками, каперсами и лимоном.
Также вы можете приготовить еще один согревающий суп – куриный с лапшой. Этот наваристый суп в один момент вернет вас в детство.