Как в домашних условиях приготовить сельдь маринованную в кетчупе
Зима — период необычных желаний и дефицита витаминов. Именно поэтому чаще всего в этот период у людей часто возникает желание съесть что-то вкусненькое, но необычное. Поэтому начинается поиск вкусных, но легких в приготовлении блюд.
Именно в зимний период чаще всего люди готовят картофель в мундире, который идеально смаковать с сельдью. Если вы также имеете такие гурманские вкусы, тогда рекомендуем вам попробовать интересный рецепт вкусной сельди маринованной в кетчупе, которым поделилось издание "Филижанка кофе".
Как замариновать сельдь в кетчупе в домашних условиях
Ингредиенты
- 2 тушки замороженной сельди;
- 2 луковицы;
- 200 граммов мягкого кетчупа;
- 150 миллилитров воды;
- 3 столовые ложки рафинированного масла;
- 1 чайная ложка соли;
- 1 столовая ложка сахара;
- 1 столовая ложка уксуса;
- 6 горошин душистого перца;
- 1 чайная ложка горчицы;
- 2 лавровых листа.
Способ приготовления
Шаг 1
Тушки сельди необходимо разморозить до натурального состояния и разобрать на филе отделив кости от мякоти.
Шаг 2
Полученное филе без кости нарезать равными частями, которые вам больше нравится. Лучше всего делать порционные куски.
Шаг 3
Лук очистить от кожуры, разрезать пополам и нарезать полукольцами.
Шаг 4
Возьмите контейнер, или банку в которой планируете готовить сельдь и начните слоями выкладывать сельдь, затем нарезанный лук.
Шаг 5
Приготовление маринада. Для этого смешиваем воду с кетчупом, добавляем соль, сахар, масло, перец, горчицу, лавровый лист. Полученную смесь отправить на огонь и довести до кипения.
Шаг 6
Дать время остыть маринаду и добавить к нему уксус. Теплой смесью залить сельдь с луком. Закрыть крышкой и поместить в холодильник на одни сутки.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить сельдь по-новому с добавлением грецкого ореха .