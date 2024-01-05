С черносливом и сливками: как приготовить старинный украинский десерт
В Украине с черносливом готовят даже борщ и тушат капусту. А еще с черносливом готовят очень вкусный десерт.
В украинской гастрономической традиции существует несколько способов хранения и обработки свежих слив. Их сушат, маринуют, солят и варят. Чернослив в Украине популярен, как и апельсины в Италии.
Самый вкусный чернослив готовят в Винницкой области и Подолье, который добавляют в борщи, пирожки, печеные ребрышки, тушеную капусту. Рецептом поделились на сайте Yizhakultura.
Также с черносливом готовят очень вкусный и простой десерт. Главное, выбрать свежий, сочный и не пересушенный чернослив.
Десерт с черносливом и сливками
Ингредиенты:
- 200 г чернослива;
- 100 г шелушеных грецких орешков (или других орешков на свой вкус);
- 300 мл сливок 33%;
- 30 г сахарной пудры.
В рецептах, где так мало составляющих, самое важное — это качество каждого ингредиента. Поэтому выбирайте вяленый чернослив без косточки, душистый и насыщенного черного цвета.
Обдайте его кипятком, если сомневаетесь в качестве чернослива, то залейте его кипятком и оставьте на 20 минут. Орешки поджарьте на сухой сковородке.
В каждую сливу вложите по орешку.
Сливки взбейте с сахарной пудрой. Чтобы сливки превратились в густой крем, нужно использовать сливки не менее 33% жирности, а перед взбиванием — хорошо их охладить. Даже емкость в которой будете взбивать сливки, можно на несколько минут положить в морозильную камеру.
Сахарную пудру добавляйте небольшими порциями, пока взбиваете сливки. Но будьте бдительны и не превратите сливки в масло.
Начиненные орешки выкладываем в порционные вазочки добавьте взбитые сливки. Можно украсить какао, тертым шоколадом или измельченными орешками и оставить на 15-20 мин в холодильнике.
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