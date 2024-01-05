Лечебный суп, который спасет вас от похмелья — рецепт приготовления корейского блюда
Хоть раз в жизни, каждый сталкивался с плохим самочувствием после шумных гуляний, или вечера с коллегами. В такие моменты часто хочется съесть чего-то максимально легкого, но вкусного.
Однако, мало кто знает, что корейцы давно придумали рецепт "похмельного" супа, который получил название Хеджанкук. Этот суп очень сытный, а также очень острый, однако именно эти его качества добавляют бодрости и улучшают самочувствие. Как правильно приготовить этот суп и какие ингредиенты стоит использовать написало издание Food & Мооԁ.
Ингредиенты
- 200 граммов мяса говядины;
- 0,5 столовой ложки кунжутного масла;
- 2 больших зубчика чеснока;
- 1 столовая ложка классического соевого соуса;
- 200 граммов кимчи (известная корейская закуска, которая имеет сильный острый вкус);
- 750 миллилитров овощного бульона;
- 1 стакан ростков фасоли;
- 200 граммов капусты;
- 1 маленький чили;
- 100 граммов зеленого лука.
Способ приготовления
Шаг 1
Нарезаем мясо говядины соломкой и отправляем жариться на огонь с добавлением кунжутного масла.
Шаг 2
К мясу говядины также стоит добавить мелко измельченный чеснок.
Шаг 3
Нарезаем кимчи и также добавляем к мясу. Сверху поливаем классическим соевым соусом и продолжаем жарить еще несколько минут.
Шаг 4
Добавляем к мясу овощной бульон. доводим до кипения и продолжаем варить на умеренном огне.
Шаг 5
В суп добавляем ростки пшеницы, капусту и измельченный перец чили. Варим еще 15 минут под закрытой крышкой.
Шаг 6
Завершающим этапом является зеленый лук мелко нарезанный. Его также отправляем в кастрюлю и варим еще 1 минуту. Суп готов можно смаковать.
Помните, если вы имеете проблемы с желудком данное блюдо лучше не употреблять, поскольку оно очень острое и может привести к ухудшению вашего самочувствия.
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