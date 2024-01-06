Страсти по-испански: рецепт вкуснейшей испанской паэльи с морепродуктами

Ароматное блюдо готовится из риса, который сначала обжаривают на сковороде и затем тушат с разными добавками.

Паэлья — это легенда и символ испанской кухни. В классическую паэлью могут добавлять морепродукты, рыбу, курицу, кролика и овощи. Особый аромат паэлье придают специи, в частности шафран и розмарин. Блюдо обычно подают прямо в большой сковороде, в которой оно готовилось, что делает его еще более привлекательным для больших компаний и семейных застолий. Рецептом паэльи с морепродуктами поделился сайт "Файні рецепти".

Для испанской кухни характерно сочетание в одном блюде мяса с рыбой или морепродуктов с курицей. Если вы не боитесь кулинарных экспериментов, попробуйте добавить в этом рецепте к морепродуктам несколько кусочков обжаренного куриного мяса.

Ингредиенты:

рис арборио (или другой круглій рис, которій хорошо разваривается) – 150 г;

креветки королевские – 2 шт.;

кальмары – 100 г;

мидии – 4 шт.;

лук шалот – 1 шт.;

чеснок – 3 зубчика;

перец болгарский – 1 шт.;

помидор – 1 шт.;

петрушка – пучок;

лимон – половинка;

шафран – 1 щепотка;

розмарин – 1 веточка;

масло оливковое – 2 ст. л.;

соль, черный молотый перец – по вкусу.

Вместо обычного белого риса вы можете использовать для приготовления паэльи нешлифованный рис – бурый, красный или черный. Чтобы такой рис был вкусным, его нужно на сутки замочить в холодной воде.

Кроме овощей, указанных в рецепте, вы можете по желанию и сезону добавить баклажаны, морковь, зеленый горошек и стручковую фасоль.

Приготовление

Шаг 1

За 2-3 часа до готовки замочите рис в холодной воде.

Шаг 2

Мелко нарежьте зелень, чеснок, лук и болгарский перец.

Шаг 3

Помидоры обдайте кипятком и снимите кожицу. Очищенные томаты натрите на терке или измельчите в блендере.

Шаг 4

Шафран залейте стаканом кипятка и дайте настояться минут 5.

Шаг 5

Если у вас свежие креветки, их нужно отварить и вытащить внутренности, панцирь нужно оставить. Замороженные креветки предварительно нужно разморозить в холодильнике.

Шаг 6

Разогрейте сковороду с оливковым маслом обжарьте все морепродукты пару.минут на сильном огне и достаньте их на тарелку.

Шаг 7

В то же масло выложите подготовленные овощи, обжаривайте их 2-3 минуты.

Шаг 8

Добавьте в сковороду рис и помидоры. Обжариваем рис с овощами еще минуты 3-4.

Шаг 9

Залейте рис с овощами настоявшимся шафраном, добавьте бульон от креветок или любой другой бульон, чтобы жидкость чуть покрыла рис. Добавьте соль и специи.

Шаг 10

Уменьшите огонь и готовьте около 20 минут под приоткрытой крышкой. В случае необходимости можно подливать бульон.

Шаг 11

За пару минут до готовности красиво выложите морепродукты на поверхность риса.

Шаг 12

Готовую паэлью украсьте зеленью и дольками лимона. Подавайте на стол прямо в сковороде, не забыв подложить подставку под горячее.

Напомним рецепт кастильского салата с апельсинами и хамоном. Это яркий салат с необычным сочетанием продуктов.

Ранее Фокус писал, как приготовить свинину Марбелья. Это изысканное блюдо является классикой испанской кухни, прекрасно подходит на ужин и приятно удивит гостей своим сложным и необычным вкусом.