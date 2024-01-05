Как в детстве: рецепт сладкой каши в духовке
Чтобы каша не пригорела, ее необходимо постоянно помешивать. Во время выпекания блюда в духовке на нем должна образоваться золотистая корочка.
Молочная каша с рисом и пшеном, запеченная в духовке, для многих знакома с детства, ведь не одна бабушка делала такую вкуснятину для своих внуков и домочадцев. Как приготовить это блюдо с незабываемым вкусом, рассказала кулинарный блогер Тамара Лозинская.
Сладкая каша
Ингредиенты:
- рис – 1 стакан;
- пшено – 1/2стакана;
- молоко – 3,5 стакана;
- сахар – 100 гр;
- яйца – 3 шт;
- масло – 100 гр.
Способ приготовления:
Рис и пшено очень хорошо промыть несколько раз, пока вода не будет чистой. Высыпать крупу в кастрюлю (и рис, и пшено), залить молоком и варить на среднем огне, время от времени помешивая, чтобы каша не пригорела.
Когда молоко впиталось в крупу и почти выкипело, добавить сахар, яйца по одному, все хорошо перемешать. Масло порезать кубиками и вмешать в массу до полного растворения.
В форму, смазанную маслом, перелить кашу, разровнять ее по всему периметру и отправить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку.
Запекать кашу необходимо до тех пор, пока на ней появится золотистая корочка.
Ранее Фокус писал, как приготовить кашу из тыквы.