Фаршированные помидоры: рецепт вкусной и простой закуски на праздничный стол
Чтобы блюдо выглядело еще эффектнее на праздничном столе, срежьте крышечку зубчатым узором. При подаче на блюдо с фаршированными помидорами можно положить немного зелени.
Если вы продолжаете отмечать зимние праздники и в скором времени снова собираетесь позвать гостей, предлагаем к вашему меню добавить еще одно очень интересное, вкусное и яркое блюдо – фаршированные помидоры. Оно аппетитное и долго на столе не задержится, а гости оценят ваше мастерство. Как приготовить такие помидоры, подробно рассказали в кулинарном блоге "Простые рецепты".
Фаршированные помидоры
Ингредиенты:
- помидоры;
- сыр;
- крабовые палочки;
- яйца;
- чеснок;
- майонез.
Помидоры лучше брать крепкие, чтобы они хорошо держали форму. Крабовые палочки перед приготовлением разморозьте.
Способ приготовления:
У помидор срезать крышечку, убрать мякоть и лишний сок. Если немного повозиться, можно сделать срез зубчатым, так блюдо будет смотреться интереснее.
Яйца сварить и натереть на мелкой терке. Крабовые палочки мелко порезать. Сыр тоже натереть на мелкой терке.
В миске смешать яйца, сыр, крабовые палочки, добавить чеснок и майонез, посолить по вкусу.
Выложить начинку плотно в помидоры ,чтобы не осталось пустого места, а сверху накрыть срезанной крышечкой или посыпать рубленной зеленью, не накрывая..
Ранее Фокус писал, как приготовить закуску всего за две минуты.