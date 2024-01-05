Ангельский торт: как приготовить самый известный в США десерт

Торт "Ангел", также называемый "ангельским тортом" — это очень известный американский десерт. Особенностью этого торта является то, что он готовится только из яичных белков.

Ангельский торт, или торт "Ангел" готовиться без использования растительного или сливочного масла. Он получается очень легким, нежным и мягким, а еще белым. Еще одна особенность, отличающая этот торт, — это вкус, очень похожий на безе, но с легкостью бисквита. Как приготовить этот оригинальный торт, рассказали на сайте Un pizzico di peperosa.

Чтобы торт "Ангел" получился идеальным, необходимо использовать специальную форму, подходящую для его приготовления: она должна быть достаточно высокой. Подают его с сахарной пудрой или с кремом, глазурью и фруктами. Идеально к нему подходит ванильный крем маскарпоне и свежие фрукты.

Ангельский торт

Ингредиенты:

12 яичных белков (около 480 г);

300 г сахара;

160 г муки;

30 г кукурузного крахмала;

8 г винного камня;

1 стручок ванили;

4 г соли;

1 флакон миндального ароматизатора.

Для ванильного крема маскарпоне:

250 г маскарпоне;

200 мл сливок для десертов;

70 г сахарной пудры;

1 флакон ванильного ароматизатора.

Для декора:

свежие ягоды, или фрукты по вашему вкусу.

Вся посуда и миски, которые мы будем использовать для взбивания яичных белков, должны быть идеально чистыми, без следов жира и моющих средств.

Яичные белки должны быть комнатной температуры. Аккуратно отделите желтки от белков.

Трижды просейте муку и кукурузный крахмал, форму не смазывайте маслом и не посыпайте мукой. После приготовления переверните форму вверх дном и вынимайте торт из формы только тогда, когда он полностью остынет.

Сначала взбейте яичные белки. Вылейте яичные белки в планетарный миксер и начните смешивать их на средней скорости. Как только они побелеют, добавьте винный камень (просеянный), миндальный ароматизатор и семена ванили. Через пару минут добавляем сахар (всего 200 г) по одной ложке. Как только яичные белки хорошо взобьются, выключайте миксер.

Отдельно в отдельную миску насыпьте муку и крахмал (просеянные трижды), оставшийся сахар (100 г) и соль.

На этом этапе переложите взбитые яичные белки в миску большего размера и за несколько раз добавьте сухие ингредиенты. Перемешайте сверху вниз, следя за тем, чтобы смесь не распалась.

Равномерно распределите смесь в форме ложкой, не перемешивая. Хорошо выровняйте поверхность. Выпекайте при температуре 180° 30-35 минут. Всегда проверяйте готовность зубочисткой.

После приготовления достаньте из духовки и переверните форму вверх дном.

Как только корж полностью остынет, проведите ножом по краям и выньте из формы, затем лезвием ножа аккуратно снимите основание формы.

Приготовьте крем. Выливаем холодные сливки из холодильника в миксер и начинаем взбивать на средней скорости. Как только сливки хорошо взбиты, добавьте маскарпоне, сахарную пудру и ванильный ароматизатор. Включите планетарный миксер на средней скорости, пока крем не достигнет нужной консистенции.

Украсьте торт и храните в холодильнике до подачи.

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