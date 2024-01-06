Самый вкусный узбекский плов – рецепт для мультиварки
Традиционный узбекски плов готовят с добавлением барбариса и сухофруктов. Такое сочетание, делает его вкус очень богатым, а аромат незабываемым.
Плов в мультиварке получается очень вкусным и ароматным. Если знать несколько секретов, приготовить плов очень просто. Рецептом узбекского плова в мультиварке поделился сайт Shuba.
Ингредиенты:
- баранина или телятина – 500 г;
- длиннозернистый рис – 2 стакана;
- лук – 4 шт.;
- морковь – 4 шт.;
- чеснок – 1 головка;
- помидор (по желанию) – 1 шт.;
- темный изюм – 2-3 ст. л.;
- барбарис – 1 ч. л.;
- зира – 1 ч. л.;
- соль, специи для плова – по вкусу;
- растительное масло – для жарки.
Приготовление
Шаг 1
Мясо нарежьте небольшими кусочками, лук и морковь – соломкой.
Шаг 2
Включите мультиварку в режиме "жарка" и влейте в нее масло.
Шаг 3
В разогретое масло добавьте лук и обжарьте его до золотистого цвета. Добавьте мяо и готовьте пока поверхность кусочков не прихватится со всех сторон.
Шаг 4
Добавьте все специи и готовьте помешивая минут 10.
Шаг 5
Всыпьте в чашу мультиварки морковь, добавьте измельченный помидор и тушите еще не меньше 5 минут.
Шаг 6
Добавьте в мультиварку изюм, перемешайте и выложите сверху промытый рис. По центру разместите целую головку чеснока и залейте все содержимое кипятком на 1 см выше уровня риса.
Шаг 7
Закройте крышку и переключите режим мультиварки на "плов" или "каша".
Шаг 8
После того как мультиварка закончит выполнение программы, оставьте плов в режиме подогрева еще на полчаса.
Напомним, Оля Полякова поделилась фирменным рецептом своего плова. Видеорецепт приготовления плова, подкрепленный шутками, певица показала на своей странице и призналась, что поклонники любят рецепты от Поляковой.
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