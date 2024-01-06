Самый вкусный узбекский плов – рецепт для мультиварки

Традиционный узбекски плов готовят с добавлением барбариса и сухофруктов. Такое сочетание, делает его вкус очень богатым, а аромат незабываемым.

Плов в мультиварке получается очень вкусным и ароматным. Если знать несколько секретов, приготовить плов очень просто. Рецептом узбекского плова в мультиварке поделился сайт Shuba.

Ингредиенты:

баранина или телятина – 500 г;

длиннозернистый рис – 2 стакана;

лук – 4 шт.;

морковь – 4 шт.;

чеснок – 1 головка;

помидор (по желанию) – 1 шт.;

темный изюм – 2-3 ст. л.;

барбарис – 1 ч. л.;

зира – 1 ч. л.;

соль, специи для плова – по вкусу;

растительное масло – для жарки.

Приготовление

Шаг 1

Мясо нарежьте небольшими кусочками, лук и морковь – соломкой.

Шаг 2

Включите мультиварку в режиме "жарка" и влейте в нее масло.

Шаг 3

В разогретое масло добавьте лук и обжарьте его до золотистого цвета. Добавьте мяо и готовьте пока поверхность кусочков не прихватится со всех сторон.

Шаг 4

Добавьте все специи и готовьте помешивая минут 10.

Шаг 5

Всыпьте в чашу мультиварки морковь, добавьте измельченный помидор и тушите еще не меньше 5 минут.

Шаг 6

Добавьте в мультиварку изюм, перемешайте и выложите сверху промытый рис. По центру разместите целую головку чеснока и залейте все содержимое кипятком на 1 см выше уровня риса.

Шаг 7

Закройте крышку и переключите режим мультиварки на "плов" или "каша".

Шаг 8

После того как мультиварка закончит выполнение программы, оставьте плов в режиме подогрева еще на полчаса.

Напомним, Оля Полякова поделилась фирменным рецептом своего плова. Видеорецепт приготовления плова, подкрепленный шутками, певица показала на своей странице и призналась, что поклонники любят рецепты от Поляковой.

Ранее Фокус писал, как приготовить идеальное блюдо на ужин. Риса с курицей и овощами на сковороде можно даже назвать пловом. Только готовится это блюдо намного проще.