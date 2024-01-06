Лучший десерт на выходные: простой рецепт шоколадной бабки

"Бабкой" называют сдобный хлеб в форме плетеной косички с шоколадной начинкой. Это уютная, домашняя и простая в приготовлении выпечка.

Шоколадная бабка – это один из популярных и очень вкусных десертов восточно-европейской кухни, который своей текстурой и вкусом напоминает итальянские праздничные куличи Панеттоне. По одной из версий, польская королева Бона Сфорца еще в 1500 году привезла кондитерские изделия такого типа в Восточную Европу, где они со временем превратились в особый восточно-европейский десерт, называемый "бабкой". Рецептом этого десерта поделился сайт Shuba.

Ингредиенты

шоколадная паста – 170 г;

молоко 2,5% – 150 г;

яйца куриные – 3 шт. и 1 желток;

сахар – 150 г;

дрожжи сухие – 1 ч. л.;

масло сливочное 73% – 200 г;

корица – по вкусу;

ванилин – по вкусу.

Приготовление

Шаг 1

Смешайте муку, дрожжи, соль и ваниль в глубокой миске, чтобы приготовить тесто.

Шаг 2

В отдельной миске взбейте яйца со 100 граммами сахара, 100 граммами масла и молоком. Объедините сухие ингредиенты с яичной массой и замесите тесто.

Шаг 3

Оставьте тесто на час в теплом месте для подъема.

Шаг 4

Используя миксер, смешайте масло, сахар, шоколад и корицу.

Шаг 5

Раскатайте тесто в тонкий лист и равномерно нанесите шоколадную смесь.

Шаг 6

Сверните тесто в рулет и разрежьте его пополам.

Шаг 7

Скрутите полоски теста косичкой и поместите их в форму для выпечки. Выпекайте шоколадную бабку при 180 градусах в течение 40 минут.

Напомним проверенный рецепт роскошного печенья с натуральным шоколадом и мятой. Нежное внутри, с хрустящей сахарной корочкой, покрытой красивыми трещинками, это печенье будет одним из фаворитов вашего праздничного меню.

Ранее Фокус писал, как приготовить шоколадные булочки без дрожжей. Чем больше шоколада в булочках, тем они будут вкуснее. Главное – плотно защипнуть края, чтобы во время выпечки шоколад не вытекал и не пригорел.