6 января 2024 года: Крещение Господне — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя работать по дому и заходить в воду без молитвы. Ясная погода в этот день указывала на засушливое лето.

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь празднует Крещение Господне. В этот день Иоанн Креститель совершил обряд крещения Иисуса Христа на реке Иордане. Сегодня заканчивается цикл рождественско-новогодних праздников или Святок, а еще считается, что с этого дня начинаются крещенские морозы.

До 2024 года этот праздник отмечали 19 января.

Что нельзя делать 6 января:

работать по дому;

плакать и унывать;

гадать;

дарить дорогие подарки;

заходить в воду без молитвы;

выливать зря воду.

Народные приметы и поверья:

ясно – к засушливому лету;

пасмурное небо или снег – к плодородному году;

солнечно и тепло — хорошая погода продлится еще несколько недель;

идет дождь — конец января будет дождливым.

Родились сегодня:

1412 — Жанна д’Арк, национальная героиня Франции;

1938 — Василий Стус, украинский поэт, диссидент, политзаключенный.

А также в этот день:

1846 — Тарас Шевченко в Переяславе написал легендарный "Заповіт";

2019 — Православная церковь Украины получила томос про автокефалию.