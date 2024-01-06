Хрустящее лакомство: секреты приготовления греческой Ксиротиганы

Готовится ксиротигана просто, но для удобства вам понадобится очень длинный пинцет или вилка на длинной ручке

Ксиротигана – один из любимых десертов жителей греческого острова Крит, который подают почти на каждом празднике. Попробуйте приготовить эти хрустящие "колеса" на выходные. чтобы порадовать своих домашних новым лакомством. Рецептом критской ксиротиганы поделился греческий шеф-повар Тони Кавальерос.

Ингредиенты

Для теста:

мука – 500гр;

оливковое масло – 1/4 стакана;

бренди – 50 г;

сок из 1 лимона;

соль – 0,5 ч. л.;

сахар – 0,5 ч. л.

воды – столько, сколько нужно, чтобы получилось крутое тесто.

Для сиропа:

вода – 1 стакан;

мед – 1 стакан;

сахар – 2 стакана;

корица – 3 палочки;

поджаренный кунжут – для украшения.

Приготовление

Шаг 1

Для сиропа соедините все ингредиенты в кастрюле и доведите до кипения. Варите его 15-20 минут, затем дайте сиропу остыть до комнатной температуры.

Шаг 2

Смешайте все ингредиенты для теста, кроме воды. Постепенно добавляйте воду, пока не получите упругое, но эластичное тесто. Заверните его в пленку и оставьте на 30 минут.

Шаг 3

Разделите тесто на небольшие порции и пропустите через валик раскаточной машинки или раскатайте скалкой в тонкий пласт.

Шаг 4

Раскатайте полосу теста длиной примерно в метр. Возьмите вилку или длинную палку, возьмите конец полосы теста и начните медленно скручивать его в горячем масле до тех пор, пока оно не примет форму колеса.

Шаг 5

Фиксируйте конец теста, чтобы он не разворачивался, и поместите его в горячее масло, обжаривая с обеих сторон при помощи вилок и палки. Готовую ксиротигану выложите на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло. Затем обмакните полностью в холодный сироп.

Шаг 6

Выложите хрустящее лакомство на решетку и посыпьте жареным кунжутом.

Напомним рецепт простого десерта к чаю. Бюджетный десерт из печенья с заварным кремом получается очень вкусным.

Ранее Фокус писал, как приготовить быстрый десерт всего из 3 ингредиентов. При желании готовый десерт можно посыпать измельченными орехами или лепестками миндаля.