Худеем вкусно: диетические куриные котлеты

Из этого количества продуктов получится 6 вкусных котлеток, на приготовление которых уйдет всего полчаса.

После праздников, во время которых мы часто позволяем себе кулинарные излишества, хочется легкой, но при этом вкусной еды. Для этой цели идеально подойдут котлеты из куриной грудки, которые готовятся в духовке без жира. А специи помогут сделать их ароматными и аппетитными. Рецептом вкусных диетических котлет из куриной грудки поделился сайт Shef Donna.

Ингредиенты:

филе куриной грудки – 500 г;

лук – 50 г;

вода – 50 г;

черный перец, тимьян или смесь прованских трав, соль, лавровый лист – по вкусу.

Приготовление

Шаг 1

Нарежьте куриную грудку на небольшие кубики.

Шаг 2

Также нарежьте луковицу репчатого лука на кубики.

Шаг 3

Сначала пропустите куриную грудку через мясорубку.

Шаг 4

Затем перемелите лук. Добавьте в фарш холодную воду, щепотку черного перца, немного прованских трав или тимьяна, и посолите по вкусу.

Шаг 5

Хорошо перемешайте фарш.

Шаг 6

Сформуйте круглые котлеты весом около 100 г каждая. Распределите их в глубокой сковороде или форме для запекания.

Шаг 7

Посыпьте половиной чайной ложки соли, добавьте 2 лавровых листа.

Шаг 8

Осторожно налейте кипяток по краям сковороды, чтобы он покрыл котлеты примерно наполовину.

Шаг 9

Закройте сковороду фольгой и поставьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Шаг 10

Когда котлеты будут готовы, посыпьте их петрушкой, добавьте по желанию черный перец и подайте с салатом из свежих овощей. Приятного аппетита!

Напомним рецепт легкого диетического салата с шампиньонами. Перед подачей салат надр подержать 15 минут, чтобы он пропитался. Тогда бдюдо будет сочнее и вкуснее.

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