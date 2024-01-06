Крещение Господне: что сегодня нельзя делать с водой

На праздник Крещения нельзя стирать, а еще смешивать святую и обычную воду. Также запрещено выливать воду в раковину.

В праздник Крещения Господнего существует много запретов, большинство из них касается воды. На сайте "Ближе до Бога" поделились разными традициями и обычаями, касающимися праздника.

Что нельзя делать с водой на Крещение?

Нельзя смешивать святую и обычную воду

Святая вода в этот день имеет особую силу, а если смешать ее с обычной, то она утратит свои свойства. Многие делают так для увеличения количества воды, но именно на Крещение этого делать нельзя.

Нельзя стирать

Этот один из главных запретов, связанных с водой, в этот день. Стирка считается нечестивым отношением к воде сегодня.

Не следует плескать или выливать святую воду

После крещения воды священник освящает воду, и многие верующие привозят ее домой. Плескание, выливание за зря (в раковину, на землю) или иное нечестивое обращение с этой водой считается неуважением к священному обряду.

Не стоит купаться в прудах и реках после крещенских купаний

После крещенских служб многие верующие принимают купание в водоемах. Однако не рекомендуется плескаться в водоемах после крещенского обряда, одного обряда будет достаточно.

Не стоит использовать святую воду для магии

Верующие уважают святую воду как особенно благословенную. Использование ее для магии, колдовства или других нечестивых практик — нарушение священности этого обряда.

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