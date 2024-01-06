Новый взгляд на японскую кухню: суши-торт "Филадельфия"

Этот рецепт позволит вам насладиться вкусом суши, когда нет желания долго возиться на кухне.

Суши — это удивительное блюдо японской кухни, известное во всем мире. Один из самых популярных видов суши — ролл "Филадельфия", который готовится из нежного лосося, сливочного сыра и огурца, завернутых в рис и лист водорослей нори. Его узнаваемый вкус и утонченная комбинация ингредиентов сделали его настоящей иконой среди суши. Но если вы никогда не готовили суши дома или просто нет времени на ювелирное скручивание роллов, приготовьте простой и вкусный суши-торт, наподобие популярных роллов "Филадельфия". Сделайте это по рецепту, которым поделился сайт "ЯБ Поїла".

Вы можете смело экспериментировать с ингредиентами, создавая самые разнообразные вкусы.

Ингредиенты:

рис круглозернистий – 200 г;

лосось – 200 г;

огурец – 2 шт.;

сыр сливочный – 120 г;

нори – 1 шт.;

вода – 350 г;

сахар – 10 г;

уксус рисовый – 20 мл;

соевый соус – 50 мл.

Приготовление

Шаг 1

Отварите рис до готовности.

Шаг 2

Растворите сахар в уксусе и добавьте в рис. Хорошо перемешайте и остудите.

Шаг 3

Нори разрежьте на тонкие полоски ножницами и добавьте в рис, тщательно перемешайте.

Шаг 4

Выложите на дно квадратной формы, застеленной пищевой пленкой, тонкие ломтики лосося.

Шаг 5

Покройте слой рыбы половиной сливочного сыра.

Шаг 6

Нарежьте огурцы тонкими кружочками овощечисткой и выложите на следующий слой.

Шаг 7

Поверх огурцов распределите оставшуюся половину сливочного сыра.

Шаг 8

Накройте рисом и прижмите, чтобы немного спрессовать торт.

Шаг 9

Прикройте края пленкой, поместите в холодильник на час.

Шаг 10

Перед подачей, переверните суши-торт, чтобы рыба оказалась сверху. Снимите пленку и нарежьте на порционные кусочки, подавайте с соевым соусом.

Напомним рецепт суши в огурце. Традиционное блюдо японской кухни можно приготовить необычным способом.

Ранее Фокус писал, как приготовить слоеный суши-салат. Салат готовится быстро и без хлопот, а перед подачей его необходимо полить соевым соусом.