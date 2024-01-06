Бюджетно и быстро: вкусные тефтели с рисом в духовке
Тефтели с рисом можно приготовить всего за полчаса из самых доступных ингредиентов.
Этот рецепт тефтелей с рисом — настоящее спасение, особенно если времени мало. Их можно приготовить заранее, заморозить и сохранить в морозилке для будущих ужинов. Для приготовления этого блюда используют говяжий фарш. По желанию можно взять свинину, баранину или смесь нескольких видов фарша для насыщенности вкуса. Рецептом бюджетного, быстрого и вкусного блюда поделился сайт Smak.Ua.
Эти тефтели прекрасно сочетаются с различными гарнирами, будь то макароны, каши или картофель. Их также можно подать с нарезкой свежих овощей или зеленым салатом.
Ингредиенты:
- говяжий фарш — 500 г;
- рис отварной — 150 г;
- сыр — 100 г;
- лук репчатый — 2 шт.;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- зелень — 1 пучок;
- панировочные сухари — 100 г;
- масло растительное — 100 г;
- морковь — 1 шт.;
- соль — по вкусу.
Приготовление
Шаг 1
Добавьте в фарш соль, перец, тертый сыр, отварной рис, мелко нарезанную зелень и яйцо.
Шаг 2
Тщательно перемешайте получившуюся смесь. Сформируйте из нее небольшие шарики, обваляйте их в сухарях и выложите на противень.
Шаг 3
Приготовьте соус из пассерованного лука, моркови и томатной пасты. Залейте тефтели этим соусом и поставьте блюдо в духовку на запекание до полной готовности.
Вы можете также обжарить тефтели на сковороде, а затем протушить их в соусе до готовности.
Напомним рецепт тефтелей с картофелем. Для приготовления тефтелей можно взять как говяжий, так и куриный фарш.
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