Бюджетно и быстро: вкусные тефтели с рисом в духовке

Тефтели с рисом можно приготовить всего за полчаса из самых доступных ингредиентов.

Этот рецепт тефтелей с рисом — настоящее спасение, особенно если времени мало. Их можно приготовить заранее, заморозить и сохранить в морозилке для будущих ужинов. Для приготовления этого блюда используют говяжий фарш. По желанию можно взять свинину, баранину или смесь нескольких видов фарша для насыщенности вкуса. Рецептом бюджетного, быстрого и вкусного блюда поделился сайт Smak.Ua.

Эти тефтели прекрасно сочетаются с различными гарнирами, будь то макароны, каши или картофель. Их также можно подать с нарезкой свежих овощей или зеленым салатом.

Ингредиенты:

говяжий фарш — 500 г;

рис отварной — 150 г;

сыр — 100 г;

лук репчатый — 2 шт.;

томатная паста — 1 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

зелень — 1 пучок;

панировочные сухари — 100 г;

масло растительное — 100 г;

морковь — 1 шт.;

соль — по вкусу.

Приготовление

Шаг 1

Добавьте в фарш соль, перец, тертый сыр, отварной рис, мелко нарезанную зелень и яйцо.

Шаг 2

Тщательно перемешайте получившуюся смесь. Сформируйте из нее небольшие шарики, обваляйте их в сухарях и выложите на противень.

Шаг 3

Приготовьте соус из пассерованного лука, моркови и томатной пасты. Залейте тефтели этим соусом и поставьте блюдо в духовку на запекание до полной готовности.

Вы можете также обжарить тефтели на сковороде, а затем протушить их в соусе до готовности.

Напомним рецепт тефтелей с картофелем. Для приготовления тефтелей можно взять как говяжий, так и куриный фарш.

Ранее Фокус писал, как приготовить диетические тефтельки из индейки на сковороде. Это очень вкусное блюдо, которое дополняет картофель и ароматный соус.