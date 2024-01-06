Творожная запеканка "Зебра": красивое и полезное блюдо с тыквой

Запеканка "Зебра" легко готовится и отлично подходит как для легкого ужина, так и для чаепития в душевной компании

Этот десерт можно есть как и теплым, и холодным. Готовится он из доступных продуктов и получается очень красивым. Приготовьте эту творожную запеканку, чтобы порадовать домашних полезным и вкусным блюдом, рецептом которого поделился сайт Cookpad.

Ингредиенты:

тыквенное пюре – 390 г (свежая тыква 700 г);

сахар – 200 г;

яйца – 4 шт.;

мука – 8 ст. л.;

цедра одного лимона или апельсина;

творог 9% – 350 г;

ванильный сахар – 1 ч. л.;

сметана 20% – 100 г;

молоко – по необходимости;

сливочное масло и мука – для "французской рубашки".

Приготовление

Шаг 1

Тыкву тщательно вымойте, удалите семечки и нарежьте на небольшие дольки, оставив кожуру. Разместите на противне и запекайте при температуре 180°C в течение 30-45 минут, пока она не станет мягкой. Время может варьироваться в зависимости от вашей духовки. Можно использовать замороженную тыкву, но необходимо разморозить ее предварительно. Обратите внимание, что замороженной тыквы потребуется на 200 грамм больше, чем свежей.

Шаг 2

Дайте запеченной тыкве немного остыть, после чего снимите с нее кожуру.

Шаг 3

Возьмите примерно 390 граммов запеченной тыквы. С помощью погружного блендера измельчите ее до состояния пюре.

Шаг 4

Добавьте в пюре 100 грамм сахара и 2 яйца, затем вновь взбейте погружным блендером.

Шаг 5

Добавьте постепенно муку, чтобы получить массу консистенции сметаны. Начните с 4 столовых ложек муки, тщательно перемешивая блендером, затем добавьте еще 2 столовые ложки.

Шаг 6

Добавьте цедру лимона или апельсина, чтобы пюре стало еще ароматнее. Тщательно перемешайте.

Шаг 7

Если у вас крупнозернистый творог, измельчите его погружным блендером.

Шаг 8

Добавьте в пюре ванильный сахар, оставшиеся 100 грамм сахара, 2 яйца, сметану и еще раз все перемешайте блендером.

Шаг 9

Если творог слишком сухой, добавьте немного молока, чтобы достичь однородной консистенции массы. Если творог влажный, молоко, возможно, не понадобится.

Шаг 10

Подготовьте форму (диаметром около 26 см), сделайте "французскую рубашку", чтобы запеканка не пристала к форме. Для этого смажьте форму сливочным маслом и обсыпьте мукой.

Шаг 11

В центр формы выкладывайте ложкой чередующиеся слои тыквенного пюре и творога.

Шаг 12

Деревянной шпажкой создайте оригинальный узор на поверхности запеканки.

Шаг 13

Запекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 40-45 минут. Время выпечки зависит от вашей духовки.

Шаг 14

После выключения духовки оставьте там запеканку медленно остывать еще на 15 минут. Чтобы запеканка равномерно оседала при остывании, проведите ножом по периметру формы, отделив запеканку от стенок.

Шаг 15

Достаньте запеканку из духовки и полностью остудите на решетке не вынимая из формы.

Напомним рецепт легкого десерта к вечернему чаю — творожная запеканка с белым шоколадом.

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