Очень сочные куриные улитки в беконе: легкий и вкусный рецепт

Нежное филе и хрустящий бекон создают гармоничное сочание текстур, которое дополняет вкусный соус с куркумой и паприкой.

Это блюдо подойдет как для застолья, так и для простого домашнего ужина. Вкус и вид улитки на шпажках имеют непревзойденный, поэтому придутся по душе и гостям, и вашим домашним. О том, как пригтовить курицу этим оригинальным способом, рассказал сайт "Один факт".

Ингредиенты

филе куриные — 2 шт;

бекон сырокопченый — 200 г;

чеснок — 3 зубка;

соль — щепотка;

перец черный молотый — щепотка.

Для соуса

паприка сладкая — 1 ч. л;

куркума — 0,5 ч. л;

соевый соус — 1 ст. л;

сок лимона — 1 ст. л;

масло растительное — 1 ст. л.

Шаг 1

Прорежьте филе пополам и разверните половинки. Разрежьте мясо на длинные ломтики шириной 3–4 см. Выложите их на доску, накройте пищевой пленкой и отбейте. Посолите и поперчите отбитое филе. Тщательно разотрите по мясу измельченный чеснок.

Шаг 2

Нарежьте бекон на максимально тонкие слайсы. На ломтики куриной грудки выложите кусочки бекона и заверните рулетиком. Курица должна оказаться снаружи, а бекон – внутри.

Шаг 3

На предварительно вымоченные в воде шпажки нанизайте по 3–4 рулетика. Смешайте растительное масло с соевым соусом, добавьте специи и сок лимона. Все тщательно перемешайте

Шаг 4

Смажьте форму для запекания маслом и разместите в ней рулетики на шпажках. Смажьте мясо соусом и оставьте примерно на 10–20 минут, чтобы оно замариновалось.

Шаг 5

Выпекайте рулетики в духовке при температуре 185 ⁰С приблизительно течение получаса. Подавайте к столу в горячем виде, украсив маринованным луком или свежей зеленью.

Напомним, рецепт невероятно ароматной запеченной курицы с лимоном и розмарином. Перенеситесь в атмосферу домашнего уюта с этим простым, но очень вкусным рецептом, который идеально подходит для любого гарнира.

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