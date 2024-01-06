Если ваши волосы утратили красивый блеск: несколько простых советов (фото)

По мнению экспертов журнала Elle, первое правило для ухода за волосами — правильно питаться.

Вроде все делаем правильно — используем хорошие средства для мытья и укладки волос, бережно относимся к их нанесению и сушке, однако наши волосы все равно не такие блестящие, как хотелось бы. В чем же причина? Ответ нам помогли найти эксперты популярного журнала Elle.

Как утверждают они, прежде всего это совокупность факторов, сочетающихся друг с другом, среди которых ключевую роль играют наше общее самочувствие и наш режим питания.

Стресс, депрессивные состояния, эмоциональное угнетение — все это сказывается более чем плохо на состоянии наших волос. А еще — плохое и нездоровое питания, которое приводит к вялости и ослабленности.

Однако тревожиться по поводу тусклых нездоровых волос мы можем сколько угодно, но лучше они от этого не станут. И уповать только на чудодейственность каких-то средств тоже сильно не стоит — они просто дополнительная подстраховка ваших усилий. Итак, как восстановить красивый и здоровый вид волос?

Тусклые волосы

Причины тусклости волос многочисленны и разнообразны, и они вызваны не только привычками и образом жизни, но и тем, как мы относимся к нашим волосам. Например, одной из наиболее распространенных причин являются любые инвазивные действия, такие как отбеливание или частое выпрямление волос. Кроме того, достаточно влияют на состояние волос загрязнение воздуха, особенно в мегаполисах, обезвоживание, курение, жесткая или богатая металлами вода, неправильные щетки.

Как сделать волосы более блестящими

Стрижка

Это реально полезная процедура для улучшения состояния волос — одновременное лечение и устранение секущихся кончиков, которые опустошают волосы и лишают их компактности. Эксперты Elle рекомендуют выбрать стрижку, подходящую для вашей структуры волос — тонкие и хрупкие, не слишком длинные, вьющиеся, многослойные и т. д. Советуйтесь с профессионалами!

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Щетка

Чтобы волосы не ломались, лучше использовать щадящие методы, т. е. после мытья их следует промокнуть насухо, но не тереть. Щетки для волос применяйте с полужесткими зубьями. В идеале использовать керамические щетки, которые при достаточном нагревании под феном распрямляют вьющиеся волосы и придают им блеск.

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Фен

На самом деле фен придает волосам блеск, устраняя влажность и вьющиеся волосы, но важно, как вы это делаете. Фен правильно держать на расстоянии 20-25 см от волос и никогда не выставлять на максимальную температуру и мощность.

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Мытье

Что касается мытья, советуем использовать фильтр в душе, чтобы уменьшить количество минералов и известкового налета, которые имеют тенденцию окислять и сушить волосы, делая их более вьющимися и менее блестящими.

Помимо использования специальных средств для блеска волос, не забывайте о таких ваших помощниках, как кондиционер и маска, но только в правильных объемах. Слишком большое количество рискует утяжелить волосы, поэтому достаточно наносить немного от середины волос и вниз и оставляйте минимум на 5 минут.

Затем попробуйте последнее ополаскивание холодной водой, смешанной с несколькими чайными ложками яблочного уксуса. Такое ополаскивание помогает закрыть, или запечатать, кутикулу волос, делая поверхность более гладкой и блестящей.

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Массаж

Дополнительный шаг, который не следует забывать делать раз в неделю или каждые 10 дней. Это массаж головы, или, если хотите, процесс отшелушивания кожи головы. Во-первых, это глубоко очищает кожу, удаляя кожное сало, пот и грязь, освобождает фолликулы. Во-вторых, это помогает устранять отложения или скопления остатков на волосах и коже головы, что как бы "душит" их и препятствует росту.

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Сушка

Перед сушкой никогда не обойтись без термозащитных средств — защитных и увлажняющих сывороток. Эксперты Elle рекомендуют включить в процедуру несколько капель специального масла на влажные или сухие волосы, которые дают волосам питания и придают блеск. После завершения укладки также можно воспользоваться герметизирующими спреями, но будьте осторожны и не переусердствуйте, поскольку они могут утяжелить волосы.

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