Советы астролога: как проявить свои скрытые желания всем знакам Зодиака

Это начало нового года, и это идеальное время, чтобы подвести итоги, отпраздновать свои победы и понять, почему вы, возможно, не достигли всех поставленных целей. А также проявить свои скрытые желания и поставить новые цели.

Начало нового года – это идеальное время, чтобы проявить свои скрытые желания. Стоит сосредоточить свои мысли на желаемом результате, и вы сможете воплотить его в реальность. Но, несмотря на то, что предполагают вирусные мемы и блоги, проявление — это не загадывание желания и взмах волшебной палочкой. Не существует волшебного заклинания, способного изменить вашу жизнь. Получение того, чего вы хотите в этом году, потребует изменений в мировоззрении и действиях, которые приведут вас к вашим целям — и в этом вся суть проявления. Как проявить свои скрытые желания, расскажет Refinery29.

Хотя только вы можете приложить усилия для реализации своей мечты, есть несколько разных способов объявить о своих намерениях Вселенной и/или самому себе. От создания досок визуализации до медитации и записи всех своих желаний в письме, в котором вы сформулируете то, чего вы добиваетесь, до регулярного напоминания себе об этом — все это может помочь вам воплотить в жизнь то, чего вы хотите от жизни.

При таком большом количестве техник проявления может быть трудно понять, с чего начать и какая практика для вас лучше всего. Известный астролог Лиза Стардаст поделилась лучшими способами проявления в соответствии со своим знаком Зодиака.

Овен

"В этом году Овны будут больше внимания уделять своей работе. 8 января и 12 февраля — те самые дни, когда им стоит по-настоящему сделать шаг к достижению своих карьерных целей", — считает Лиза.

Этому знаку астролог рекомендует зажечь фиолетовую свечу (фиолетовый — цвет духовности и роста). Поскольку Овен — огненный знак, горящая свеча может вызвать позитивный настрой.

Телец

Тельцы сосредоточатся на своих отношениях, но, прежде всего, на любви к себе. Проявить себя им поможет медитация. Лягте, поместите кристалл розового кварца на сердечную чакру, закройте глаза и "подумайте о том, как вы хотите исцелить свое сердце".

Близнецы

Близнецам в 2024 году действительно нужно принять свою интуицию, потому что они, как правило, больше сосредотачиваются на интеллектуальных занятиях и не доверяют тому, что им подсказывает сердце.

Близнецам стоит проявить себя посредством ведения дневника. С помощью этого нехитрого способа Близнецы могут усилить свою интуицию, что поможет им найти свою силу (и понять, что она может находиться за пределами их интеллекта).

Рак

Раки будут сосредоточены на своих отношениях и на своих чувствах. Начало года, ретроградная Венера, находится в седьмом доме партнерства; затем у нас также есть Меркурий, который дважды будет ретроградным в седьмом доме партнерства. Это происходит в начале года и в конце года. И речь идет именно о том типе любви, которого вы желаете.

Ракам астролог рекомендует проявляться с помощью досок визуализации.

Лев

"Лев хочет править миром, но то, что происходит у него дома воздвигнуто на шатком фундаменте", — объясняет Стардаст.

Львам она рекомендует проявить себя с помощью упражнений на заземление. Сядьте на стул, поставьте ноги на пол, чтобы выпустить много энергии и разочарований, которые вы чувствуете. Другой метод включает в себя обращение к земле: посадите у себя дома цветок.

"Львам важно осознать, что им нужно сосредоточиться на восстановлении и перестройке себя внутри, а не только снаружи", — добавляет Стардаст.

Дева

У Дев будет очень интересный год. "Они находятся в опьяняющих отношениях. Но для них важно очертить более здоровые границы с людьми только потому, что Девы всегда отдают, но редко что-то просят взамен. Они очень терпеливы", — говорит астролог.

Для Дев важными датами станут 12 февраля, 12 апреля и 22 октября, именно тогда и лучше наконец сказать "нет": вслух, или про себя.

Весы

Весам действительно необходимо активировать творческую сторону себя. Это можно сделать в любой день, но самый подходящий – это 12 марта.

Астролог рекомендует проявлять себя, создавая искусство просто ради искусства. Благодаря творчеству вы почувствуете большую уверенность в себе.

Скорпион

Скорпионам нужно чаще проявлять себя в новом году и вернуть себе уверенность.

Чтобы проявить себя, астролог рекомендует им ежедневно практиковать аффирмации перед зеркалом. Чем больше вы этим занимаетесь и чем серьезнее вы относитесь к этому, тем увереннее вы будете чувствовать себя, выставляя себя напоказ и привлекая к себе внимание.

Стрелец

В прошлом году Стрельцы были буквально повсюду. Без расписания, или распорядка дня это влияет на все сферы вашей жизни. И это также может сделать кого-то депрессивным и вялым. Стрельцы процветают в рутине.

Этому знаку астролог рекомендует проявлять себя через структурированный распорядок дня. Это означает составление графика и его соблюдение, например, просыпаться и ложиться спать в одно и то же время. "Стрельцы хорошо работают со структурой, если она действует на их собственных условиях", — добавляет астролог.

Козерог

"Козерогам придется лучше управлять своими финансами, чтобы их было больше", — делится астролог.

Она рекомендует положить базилик в чашку, простыню или полотенце и положить его под кровать, пока вы спите. По мнению астролога, идеальные дни для начала контроля над своими деньгами — 12 марта и 22 октября.

Водолей

Водолей — знак друзей. "В прошлом году они отпустили многих людей, с которыми были близки. Им нужно встречаться с людьми, которые находятся на их уровне", — говорит астролог и рекомендует Водолеям посещать онлайн-занятия или общаться с людьми с работы, чтобы создать сообщество, с которым они общаются, и сформировать свой "духовный ковен". Это поможет им почувствовать себя частью группы, что укрепит их связь с окружающим миром.

Рыбы

"В этом году Рыбам действительно придется найти больше баланса в своей жизни. Рыбы живут в своем воображении и видят мир со своей точки зрения", — говорит астролог.

Рыбам она рекомендует проявляться, практикуя баланс в действиях. Например, каждый раз, когда вы делаете что-то, старайтесь делать и противоположное.

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