Домашний сыр Лабне: что это такое и как его приготовить

Подают лабне как намазку на хлеб или дополнение к разным блюдам. Приготовление лабне — удивительно простой процесс, поэтому вы смело можете приготовить его с запасом и наслаждаться неповторимым вкусом.

Лабне — это мягкий крем-сыр, который традиционно готовят на Ближнем Востоке из йогурта. Название "лабне" в переводе с арабского означает молоко или белый. Сыр обладает очень нежной текстурой и может быть как сладким, так и соленым. Для лучшего хранения соленые варианты сыра скатывают в шарики и маринуют в масле с травами и специями. Рецептом приготовления домашнего лабне поделился сайт Shef Donna.

Ингредиенты:

йогурт – 2 литра;

соль – 2 ч. л.;

оливковое масло холодного отжима – 150 мл;

веточка розмарина;

сушеный перец чили – 1 стручок ;

прованские травы – 1 ч. л.;

молотый черный перец – по вкусу.

Приготовление

Шаг 1

Смешайте густой йогурт с солью. Уложите плотную льняную ткань или марлю в несколько слоев на сито. Выложите йогурт на ткань и оставьте на пару часов стекать. Когда основная часть сыворотки стечет, завяжите ткань в узелок и подвесьте стекать на сутки в прохладном месте.

Шаг 2

Базовый сыр лабне готов. Его можно использовать в течение одного-двух дней для приготовления крема для торта, начинок и десертов. Но традиционно лабне готовят с запасом и маринуют в оливковом масле. В таком виде сыр хранится в холодильнике не меньше месяца и с каждым днем становится только вкуснее.

Шаг 3

Смажьте ладони оливковым маслом и скатайте небольшие шарики из получившейся сырной массы.

Шаг 4

Обваляйте шарики лабне в смеси прованских трав, соли и перца. По желанию можете взять те специи, которые вы любите. К лабне также очень подойдет сумах или смесь специй заатар.

Шаг 5

На дно банки налейте немного масла, добавьте немного соли, стручок перца чили и веточку розмарина. Уложите шарики в банку и залейте маслом до верха и уберите на хранение в холодильник.

Напомним простой рецепт домашнего твердого сыра. Для того, чтобы сыр получился идеальным, лучше всего брать не магазинные, а домашние продукты.

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