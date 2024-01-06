Забудьте о винегрете и сельди под шубой — новый вкусный рецепт салата со свеклой
Зима — сезон дефицита витаминов, поэтому всегда стоит заботиться о своем здоровье употребляя полезную и насыщенную витаминами пищу. Ошибочно мнение, что если это полезно, то значит невкусно.
Попробуйте приготовить салат со свеклой по рецепту футблогера Натальи. Попробовав этот салат, в состав которого входят очень простые составляющие, которые в сочетании создают идеальный вкус, вы навсегда забудете о классических рецептах салатов со свеклой — винегрет и сельдь под шубой.
Ингредиенты
- 3 маленькие свеклы (или 2 средних);
- 2 яйца;
- 2 плавленых сырка;
- 50 граммов грецких орехов;
- 1 зубчик чеснока (по желанию);
- майонез;
- соль/перец.
Способ приготовления
Шаг 1
Свеклу необходимо приготовить — отварить, или запечь в духовке. Ориентировочное время приготовления не менее одного часа.
Шаг 2
Очищаем свеклу от кожуры и натираем на крупной терке. Для более эстетичного вида можно использовать терку для моркови по-корейски.
Шаг 3
Яйца также нужно отварить. Для необходимой консистенции нам нужно варить яйца после закипания в течение 7 минут. После погрузить яйца в холодную воду и дать время остыть. Очистить от скорлупы и натереть на крупной терке.
Шаг 4
Плавленый сыр необходимо выбирать классического варианта, без добавления вкусовых добавок. Его также необходимо натереть на терке. Для этого вам понадобится мелкая сторона терки.
Шаг 5
Грецкие орехи необходимо очистить от скорлупы и взять только ядро ореха, которое нужно измельчить. Сделать это можно ножом, тогда кусочки ореха будут более ощутимыми, или же наоборот, по желанию, сделать это блендером.
Шаг 6
В тарелке смешиваем все ингредиенты свекла + яйца + плавленый сырок + орехи + также можно добавить прессованный чеснок. Туда же отправляем соль, перец и майонез. Все хорошо перемешиваем. Даем 15 минут настояться и можно пробовать.
Напомним, ранее мы писали, о новом и вкусном рецепте салата со свежей морковью.