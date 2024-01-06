Простые лайфхаки, которые помогут сделать кислые мандарины сладкими

Зима — это сезон мандаринов. С их появлением на прилавках магазинов в доме сразу же появляется ожидание рождественских праздников. Этот цитрусовый фрукт в зимний период довольно бюджетное удовольствие, которое может себе позволить каждый.

Конечно кто-то любит, чтобы этот фрукт был сладким, а кто-то наоборот — чтобы с кислинкой. Однако, визуально различить, какие мандарины на вкус невозможно. А в магазине, конечно никто не позволит попробовать на вкус, пока не заплатите. Мало кто знает, но существуют проверенные способы, как из кислых мандаринов сделать сладкие, пишет Ukr.Media.

На самом деле это сделать не так сложно, как кажется. Для этого есть два метода — вода и солнце.

Способ сделать мандарины сладкими с помощью воды

Этот лайфхак быстрый, легкий в исполнении, а главное действенный. Если вы приобрели мандарины, а они очень кислые, что нельзя взять в рот, тогда стоит попробовать замочить их в кипяченой воде.

Возьмите воду, доведите до кипения, а после дайте остыть до 65-75 градусов.

мандарин Фото: Unsplash

Важно, ни в коем случае не заливайте мандарины кипятком, это только навредит.

Поместите мандарины в миску и залейте теплой водой. Оставьте на 15 минут. После достаньте из воды, осушите от остатков влаги и отправьте в холодильник. Еще через 15 минут мандарины можно пробовать на вкус.

Как сделать кислые мандарины сладкими благодаря взаимодействию с солнцем

Конечно самым простым и предсказуемым методом является взаимодействие фруктов с солнцем. Для этого просто разложите мандарины на подоконник и оставьте на 2-3 дня. За это время они больше созреют и станут более сладкими.

Конечно более практичным является первый метод, однако второй имеет право на жизнь, особенно, если вы терпеливый человек и за традиционные методы.

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