Как правильно сортировать одежду по цветам перед стиркой

Чтобы ваши вещи служили вам дольше и имели привлекательный внешний вид, вы как их владельцы должны заботиться и правильно ухаживать за ними.

Мало кто задумывается над этим, но правильная сортировка вещей перед стиркой залог долговременного их использования, пишет Трибуна.

Именно поэтому стоит знать, как правильно сортировать вещи перед тем как отправить их в стиральную машину. Сортировка одежды имеет больше нюансов, чем к которым мы все привыкли.

Каждый знает, что перед стиркой стоит разделить темные вещи и светлые, а белые стирать отдельно. Однако, это лишь элементарное разделение. На самом деле стоит тщательнее уделять внимание цветам. Например, не рекомендуется стирать красную одежду с голубой, или синюю с желтой. Стоит отсортировать все по цветам и сочетать лишь приближенные друг с другом. Например, синие вещи можно стирать с голубыми или фиолетовыми или черными, зеленые с салатовыми, оранжевые с желтыми.

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Понятно, что белые вещи стирать нужно исключительно с белыми вещами. Для того, чтобы они не приобретали серый оттенок, можно добавлять отбеливающие средства.

Также стоит знать, что вещи красного и оранжевого цветов, чаще всего, сильно линяют. Поэтому их рекомендовано стирать в холодной воде.

Сортировать стоит и по тканям. Например, джинсы лучше стирать с джинсами. Стоит помнить, что новые джинсы при первой стирке всегда теряют цвет, поэтому их лучше не отправлять в стирку вместе с футболками или свитерами.

В общем, новые вещи всегда первый раз стоит стирать отдельно, ведь большинство из них могут потерять свой цвет и испортить другие вещи.

Важно также знать в каком виде отправлять вещи на стирку. Всегда выворачивайте вещи лицевой стороной внутрь. Казалось бы такая мелочь, но именно она защищает вещи от повреждений, чрезмерного вымывания цвета и повреждения принтов.

Напомним, ранее мы писали, как в домашних условиях почистить подушки.