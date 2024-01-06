Что обои в комнате могут рассказать о вас: тест

Дизайн в квартире всегда может рассказать больше о своих владельцах. Речь не о вкусовых предпочтениях или умении хорошо сочетать вещи, а именно о психологических качествах, которые человек проявляет на подсознательном уровне.

Думали ли вы когда-то, что о вас говорит цвет обоев в комнате, где вы живете? Оказывается, стены способны рассказать о своем владельце больше чем вам кажется, пишет Apartment therapy.

Конечно, когда хозяева делают ремонт в доме они пользуются как сознательным, так и подсознательным выбором. С одной стороны, все мечтают о стильном и привлекательном виде в доме, который оценят родные и друзья, а с другой, вы выбираете только то, что импонирует вам и делаете дом по своим предпочтениям. В любом случае подбор цветов в комнатах может больше рассказать о вас.

Что означает цвет стен в вашей комнате

Синий

Хозяева, которые делают в доме синие или голубые стены (речь идет о разных оттенках), вероятнее всего, мягкие и сочувствующие персоны. Синий символизирует спокойствие и безопасность. Вероятнее всего, владельцы комнаты или квартиры, выбирая эти оттенки на уровне подсознания имели желание сделать уютное место. Эти люди достаточно уверены в себе, поэтому им важно, чтобы другие замечали их мудрость и стойкость характера.

Цвет апельсина

Если в вашем доме доминируют охристые, оранжевые или коричневые тона, то это свидетельствует о вашей энергичности, энтузиазме и жизненной силе. Люди, которые предпочитают теплые тона в своем доме, вероятнее всего, заботливые и доброжелательные к другим. Чаще всего эти люди любят видеть в своем доме гостей и не любят оставаться дома одни. В общем оранжевые оттенки считаются цветами бесстрашия и любопытства.

Зеленый

Зеленый, оливковый и салатовый оттенки стен выбирают практичные и приземленные личности. Светлые оттенки зеленого являются символами гармонии и обновления. Владельцы таких стен всегда стараются держать баланс во всем. Вы вызываете у людей ощущение уверенности, доверия и гармонии, поэтому нередко, к вам обращаются за советом. А вы в свою очередь с радостью откликаетесь на помощь.

Фиолетовый

Владельцы сиреневых и фиолетовых оттенков стен обычно творческие, уверенные в себе люди, которые чрезвычайно коммуникабельны. Это довольно смелые и нетрадиционные цвета, поэтому если вы предпочитаете фиолетовые оттенки, это свидетельствует о вашей чувствительности, остроумии и желании быть уникальным и выделяться среди других.

Красный

Владельцы красных стен — страстные и смелые люди. Если вы решились покрасить стены в красный это уже проявляет вашу уверенность в себе и смелость к чему-то яркому. В общем красный цвет символизирует драйв и силу. Людям, которые выбирают этот цвет присущи такие качества, как коммуникабельность, энергичность, импульсивность. Преимущественно такие люди не любят однообразия, поэтому всегда с радостью идут на встречу изменениям.

Черный и темно-серый

Владельцы дома в котором доминируют черные или серые оттенки — это люди с изысканным вкусом. Они любят порядок, но не любят выставлять свою жизнь на показ. Владельцы такого дома привыкли все держать на контроле. Они чаще всего демонстрируют уверенность в себе и независимость.

Напомним, ранее мы писали, о чем может рассказать ваш нос.