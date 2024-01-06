Топ советов: как быть очаровательным на первом свидании

Если вы идете на первое, или даже второе свидание, то стоит последовать этим советом, чтобы встреча с потенциальным партнером прошла хорошо. Это совсем несложно.

Многие на первом свидании чувствую себя не слишком уверенно. Даже если встреча проходит в ресторане, даже бокал вина не всегда помогает расслабиться. Но эксперты считают, что истинное обаяние связано большей частью с вашей открытостью и умением найти нужные слова. Как быть очаровательным, пишет Telegraph.

Будьте хорошо одеты

Это может показаться очевидным, но наш первый совет, как добиться успеха на свидании, — выглядеть как можно лучше. Независимо от того, интересуетесь ли вы модой или нет, нельзя отрицать, что то, как мы представляем себя снаружи, многое говорит о том, кто мы внутри.

Чтобы хорошо одеться на свидание, необязательно следовать последним модным тенденциям. Это просто случай найти одежду (подходящую для мероприятия), которая вам подойдет. Зачастую простота лучше всего: если вы парень, трудно превзойти свежевыглаженную белую рубашку, элегантные джинсы и пару удобных туфель, или модных новых кроссовок.

Для тех людей, которые действительно не разбираются в моде, тоже есть совет: просто обратитесь за помощью к своему самому стильному другу. Человек, хорошо разбирающийся в одежде, сможет подсказать, что вам подходит, а чего следует избегать любой ценой.

Будьте уверены в себе

Если у вас проблемы с обаянием, вы, вероятно, слышали этот совет тысячу раз и закатывали глаза. В конце концов, если бы вы были уверены, что проблем не было бы, верно?

Правда в том, что вам необязательно быть по-настоящему уверенным в себе, чтобы создавать видимость уверенности в себе. На самом деле, правило "притворяйся, пока не добьешься успеха" — отличный способ повысить свою самооценку.

По словам бизнес-консультанта Оливии Фокс Кабейн, имеющей опыт работы в области поведенческих наук, харизмы можно достичь, приняв сильную позу. Даже если вы чувствуете себя не совсем уверенно, вы можете заставить себя выглядеть уверенно, приняв правильную позу. Советы Оливии адресованы людям из делового мира, но на свидании открытая и широкая позиция определенно создаст вид человека, который чувствует себя уверенно и держит ситуацию под контролем.

Короче говоря: тренируйтесь сидеть прямо.

Будьте заинтересованы

У вас может быть вся уверенность в мире, но это не принесет вам пользы, если вы не покажете, что вас интересует ваш партнер. Так что не только примите уверенную позу, но и излучайте тепло. Оливия рекомендует вам сделать это, подумав о трех вещах, которые вам действительно нравятся в вашем собеседнике и сосредоточиться на этих чертах, пока вы с ним разговариваете.

Культурный критик и журналист Стивен Бэйли дает аналогичный совет, утверждая, что невозможно быть очаровательным, если вы не проявляете интерес к партнеру, проявляя любопытство и любознательность. Вы можете найти этот важный баланс между уверенностью в себе и проявлением интереса к вашему партнеру, иронично признавая, что "нет абсолютно ничего, что нравилось бы людям больше, чем предположение, что вы находите их увлекательными". Он советует слушать внимательно и вести себя тихо, а не громко, но в то же время не казаться робким.

Но не будьте слишком навязчивым — задавайте вопросы о вашем свидании, но не пытайтесь допытываться и не проявляйте слишком любопытства по поводу чего-то очень личного, особенно если вы встречаетесь только впервые.

В качестве приблизительного ориентира: если прошло около пятнадцати минут, а ваш партнер ничего не рассказал о себе, задайте ему вопрос.

Будьте уязвимы

Вы можете подумать, что харизма и уязвимость исключают друг друга, но на самом деле показать свою человеческую сторону — это блестящий способ показать себя на свидании. Оливия полагает, что "есть тонкая грань между харизматичным и пугающим", и призывает людей устанавливать человеческие связи, "раскрывая слабости или делясь смущающим секретом".

На первом свидании подходящим уровнем уязвимости может быть обсуждение смущающего чувства вины, разговор о фильме, который заставил вас плакать, или – если вы чувствуете себя комфортно – сослаться, не вдаваясь в подробности, на трудный период в жизни, который уже окончен.

Как ни странно, готовность обсуждать смущающие, неожиданные или трудные аспекты вашей жизни демонстрирует определенную уверенность. Кроме того, это отличный способ заставить вашего партнера чувствовать себя комфортно: он будет уверен, что встречается с настоящим человеком, а не с супергероем.

Будьте вежливы и уважительны

Ничто так не предвещает катастрофу для свидания, как грубость и невоспитанность.

Также важно помнить, что обаяние не имеет ничего общего с сексуальной агрессивностью. Возможно, вам захочется подражать Джеймсу Бонду, но имейте в виду, что банальные или неуместные реплики в беседе редко оказывают желаемый эффект (если только они не сказаны в шутку). Кроме того, неуважительно проявлять чрезмерные сексуальные намеки или слишком торопиться вступать в физический контакт со своим партнером, прежде чем он почувствует себя комфортно.

Не торопитесь, постарайтесь не стоять в очередях и давайте чаевые обслуживающему персоналу, когда уходите. Вежливое и уважительное свидание получит высокий балл по шкале очарования.

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