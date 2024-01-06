Кошатник, или нет? Как понять, готовы ли вы завести кота

Для одних кошек кошки — идеальные мурлыкающие домашние животные, для других — нет. А некоторые пока еще не решили, готовы ли они стать владельцем кота.

Кошки зависят от своих владельцев во всех своих потребностях: в еде, воде, медицинской помощи, физических упражнениях, жилье и, самое главное, в общении. Для многих людей годы безусловной любви и преданности, которые они получают от своих пушистых питомцев, намного перевешивают повседневные обязанности. Но для других их образ жизни делает это невозможным. Если вы решили, что животное из семейства кошачьих идеально впишется в вашу семью, вам еще есть над чем подумать, пишет American Humane.

Котенок, или взрослый кот?

Особенно важно это решить до того, как попадете в приют. Трудно устоять перед привлекательностью крошечных мяукающих котят, но котятам нужно много внимания, и их придется приучать к дому. С другой стороны, котята быстро адаптируются к окружающей среде.

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Для многих людей взрослая кошка — разумный выбор, особенно если они весь день на работе или им не нравятся шумные выходки котенка.

Длина шерсти

Вы хотите кошку с длинной, средней или короткой шерстью? Длинношерстных кошек, вроде персов, или мейн-кунов, необходимо вычесывать почти ежедневно, чтобы их шерсть не спутывалась, поэтому будьте готовы уделять регулярному уходу за этими кошками.

Кот, или кошка?

Кошачьи как самцы, так и самки могут быть одинаково игривыми и ласковыми! Пол основан исключительно на личных предпочтениях.

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Итак, когда с этим все решено, то проверьте себя: вы можете быть идеальным владельцем кошки, если вы:

Готовы ухаживать за котом, или кошкой в течение 15–18 лет.

С нетерпением ожидаете, когда ласковый кот придет к вам на колени, или потрется о ноги.

Не против разделить свой дом с кем-то, кто линяет, разбрасывает наполнитель кошачьего туалета и громко требует еды.

Не против разделить свой дом с питомцем, который никогда не будет убирать за собой.

Любите соседа по дому, который случайно и регулярно будет развлекать вас возмутительными и глупыми выходками (по его прихоти, а не по вашей).

Хотите заботиться о ком-то каждый день.

Хотели бы потратить дополнительные деньги на корм для домашних животных, игрушки, ветеринарную помощь, кошачий туалет и еще раз кошачий туалет.

Хотите, чтобы вас приветствовали мягким мурлыканьем и мяуканьем.

Хотите иногда просыпаться посреди ночи, чтобы "поиграть".

Верите, что стерилизация и кастрация домашних животных поможет решить проблему перенаселения домашних животных.

Не можете представить, что переезжаете куда-либо без своего питомца.

Хотите, чтобы на ваших питомцах была идентификационная бирка, чтобы они всегда могли вернуться к вам, несмотря ни на что.

Наслаждайтесь безусловной любовью и постоянным общением.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как правильно знакомить котов и собак, если вы решили завести еще одного питомца. И как понять, что ваш кот скучал по вам, когда вы возвращаетесь домой.

А если вы уверены, что знаете все о котах, то проверьте себя, наверняка есть интересные факты, о которых вы и не догадывались.