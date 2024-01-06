Угги и уличный стиль зимы 2024: топ-10 вариантов (фото)

Самые классные идеи, которые вдохновят вас носить угги по-новому — круто и модно.

От классических сапог из овчины с незаменимым теплым светом и контрастной или тон в тон подкладкой до моделей мини или на платформе, от тапочек с вышитыми профилями до домашних уютных пушистиков — не существует такой модели угги, в которой некомфортно. Что удивительно — угги никогда не перестают быть модными. Мало того, каждый сезон в семействе угги добавляется новая модель, которая оказывается незаменимым и обязательным аксессуаром модниц.

Кстати, общий образ с угги не обязательно должен быть повседневным, спортивным или домашним. Сегодня угги можно комбинировать и носить со всем, даже с мужскими костюмами или сшитыми на заказ брюками и юбками. И особенно лихо смотрятся они с уличным стилем. Поэтому подборка, которую предлагают стилисты итальянского Elle, помогут вам научиться сочетать угги в трендах 2024 года.

Итак, угги по-новому — круто и модно.

Лесной орех

Модель угги на платформе из кожи лесного ореха прекрасно сочетается с джинсами-клеш, коротким пальто такого же цвета, то есть светло-коричневым, и большой сумкой через плечо из белой тисненой ткани. Легко, удобно, и хотя вроде повседневно, но небанально.

Фото: Getty Images

Бизнес-леди

Угги можно носить и так — в сочетании с белой водолазкой, светло-серым пиджаком оверсайз и парой прямых черных джинсов. Дополнительные аксессуары: черный ободок для волос, серьги-кольца, очки в тонкой оправе и легкая кожаная сумочка среднего размера завершают образ.

Фото: Getty Images

Черный forever

Черный образ с головы до ног, кроме зеленой кожаной сумки через плечо и пары угги на платформе орехового цвета. Остальная часть образа состоит из темной джинсовой рубашки в сочетании с мягкими брюками и длинным классическим черным пальто.

Фото: Getty Images

Миланский стиль

Сразу ощущаешь удобство и комфорт, к тому же тепло и стильно. Длинное черное пальто сочетается с парой темных леггинсов, бежевыми носками и мини-угги из кожи орехового цвета. Образ завершает серый шерстяной длинный шарф и кожаная сумка через плечо яркого бирюзового цвета.

Фото: Getty Images

Мужской стиль

Угги в мини-версии из кожи орехового цвета неплохо сочетаются с мужским костюмом в тонкую полоску, который дополняют синий стеганый жилет и разноцветная сумка для покупок.

Фото: Getty Images

Непринужденность — наше все

О, к такому образу мы привыкли. Здесь угги сочетаются с мягкими рваными на коленях джинсами, футболкой с принтом спереди, фланелевой рубашкой коричневых оттенков и длинноворсовой шубой из искусственного меха ледяного цвета.

Фото: Getty Images

Леди

Целиком черный образ с головы до ног, включая аксессуары — небольшую сумочку и пару угги на платформе. Единственное исключение: пальто с анималистичным принтом черного и коричневого цветов.

Фото: Getty Images

Молодо и свежо

Угги, какую бы модель вы ни предпочли, можно носить с прозрачными юбками и колготками. Пример тому — уличный образ, в котором они играют главную роль в сером цвете. И тут угги дополняют черная водолазка, короткий блестящий пуховик и кожаная юбка-миди с разрезом по бокам.

Фото: Getty Images

Изысканность

Угги также идеально сочетаются с парой сшитых на заказ брюк в тонкую полоску серых оттенков. В тон — свитер. И как контраст — длинное желтое пальто с длинным шерстяным шарфом в клетку.

Фото: Getty Images

Стильная простота

Тут угги дополняют длинную черную юбку с укороченным жакетом-кимоно и поясом на талии. "Изюминка" этого уличного образа — короткие носки орехового цвета, можно в тон угги.

Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал про другие зимние тренды. Помните, ведь выбрав идеальный пуховик, бомбер или что-то другое из списка актуальной зимней одежды, вам нужно дополнить его красивым шарфом, а потом наступает время, когда требуется добавить в зимний гардероб модный и уютный свитер. И когда набор зимней одежды собран – вы точно готовы к зиме и предстоящим праздникам.