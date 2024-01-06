Бюджетное сахарное печенье: всего 15 минут и на столе гора сладостей за копейки

Это вкусное лакомство можно приготовить из небольшого набора самых простых продуктов, которые найдутся на кухне у каждой хозяйки.

Если вам нужно быстро приготовить угощение к чаю, лучший рецепт найти будет трудно. К тому же минимум ингредиентов делают десерт очень доступным. Рецептом этого вкусного печенья поделился сайт "Один факт".

Если вы решите, чтобы вам нужен менее сладкий десерт, просто уменьшите количество сахара. Растительное масло лучше брать рафинированное, чтобы не было лишнего запаха.

Ингредиенты

мука — 1,5 ст;

яйцо — 1 шт;

сахар — 0,5 ст;

масло растительное — 0,5 ст;

разрыхлитель — 1 ч. л;

ванилин — щепотка.

Приготовление

Шаг 1

Разбейте в большую миску яйцо, добавьте сахар, ванилин и растительное масло. Перемешайте все ингредиенты. Смесь по консистенции должна быть похожа на мед. Добавьте половину просеянной муки и разрыхлитель. Еще раз размешайте все ложкой.

Шаг 2

Добавьте оставшуюся муку, также просеяв ее. Это нужно, чтобы насытить муку кислородом, так выпечка получится более нежной и пушистой. Замесите тесто, которое не будет липнуть к рукам и легко соберется в шар.

Шаг 3

Застелите противень, пергаментной бумагой или силиконовым ковриком. Разделите тесто на кусочки размером примерно с грецкий орех. Распластайте их руками и выложите на противень с учетом того, что печенье после выпечки вырастет в объеме. Сделайте вилкой или рюмкой насечки. При желании присыпьте корицей с сахаром или кардамоном.

Шаг 4

Выпекайте при температуре 180 ⁰С течение 10–15 минут. Подавайте печенье, когда полностью остынет, с чаем или молоком.

Напомним простой рецепт вкусного лакомства — мягкое и ароматное лимонное печенье. Эти печенья увеличиваются в духовке и буквально тают во рту.

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