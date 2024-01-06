Четыре лучших рецепта рулетов из лаваша – быстро, просто и очень вкусно

Быстрая закуска к столу или перекус на работе — лучше всего для этого подойдут рулеты из лаваша с разнообразными начинками.

Закусочные рулеты из лаваша – прекрасный выбор для быстрого питательного завтрака или обеденного перекуса, способный зарядить вас энергией до конца дня. Предлагаем вам четыре идеи для приготовления этого суперблюда. Рецептами рулетов поделился сайт "Один факт".

Рецепт №1: Творожный рулет с зеленью

Ингредиенты:

лаваш: 1 шт;

творог;

зелень свежая – укроп, зеленый лук, петрушка.

Приготовление

Шаг 1

Нарежьте мелко зелень. Добавьте ее к творогу и тщательно перемешайте.

Шаг 2

Положите на развернутый лаваш ближе к краю начинку. Сверните лаваш рулетом и нарежьте. на порционные куски шириной 1,5-2 см

Рецепт №2: Рулет из лаваша с шампиньонами и сыром

Рулет из лаваша с шампиньонами и сыром Фото: Скриншот

Ингредиенты:

лаваш – 1 шт;

сыр твердый;

масло сливочное;

шампиньоны.

Приготовление

Шаг 1

Нарежьте крупно шампиньоны и обжарьте их на сковороде, добавив сливочного масла. Дайте им остыть

Шаг 2

Натрите сыр на терке и смешайте его с остывшими шампиньонами.

Шаг 3

Распределите по лавашу сырно-грибную начинку. Сформируйте рулет и нарежьте его на порционные кусочки.

Рецепт №3 Рулет из лаваша с корейской морковью и сыром

Рулет из лаваша с корейской морковью и сыром

Ингредиенты:

лаваш – 1 шт;

морковь корейская;

сыр твердый.

Приготовление

Шаг 1

Натрите сыр на крупной терке. Смешайте его с пикантной морковью по-корейски.

Шаг 2

Распределите начинку по лавашу. Сформируйте рулет и порежьте его на порционные кусочки. Подавайте к столу.

Рецепт №4 Рулет с тунцом и сыром

Рулет с тунцом и сыром Фото: Скриншот

Ингредиенты:

лаваш – 1 шт;

консервироованный тунец или сардина в собственном соку;

лук зеленый.

Приготовление

Шаг 1

Нарежьте мелко перья зеленого лука и мелко порежьте его.

Шаг 2

Разомните рыбу вилкой. Добавьте нарезанный лук.

Шаг 3

Равномерно распределите подготовленную начинку по поверхности лаваша и сформируйте рулет. Нарежьте рулет на кусочки и подавайте к столу вместе с напитками.

Напомним рецепт лаваша с грибами и сыром в духовке.Это блюдо под силу приготовить даже начинающей хозяйке. Готовится рулет очень просто и быстро, а получается вкусно и красиво. Такое блюдо можно приготовить на новогодний стол.

Ранее Фокус писал, как приготовить рулет из лаваша с куриным фаршем. Это простой рецепт блюда для тех, кто очень проголодался.