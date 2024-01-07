Кулинарные тренды 2024 года

По мнению специалистов Cuisineaz, основными трендами станут уютная домашняя еда по бабушкиным рецептам и виртуальные тревел-гайды по мировым кухням.

Удовольствие, разнообразие и большая ответственность — специалисты утверждают, что именно эти тенденции в кулинарии определят нынешний год. Какие же тренды будут сопровождать нас все дни, недели и месяцы 2024-го? Об этом рассказали консультанты французского сайта Cuisineaz.

Мировая кухня

В 2024 году назревает глобализация во многом, в том числе в кулинарном искусстве — высоком и повседневном. Поэтому даже во времена рецептов YouTube и TikTok на вершине тенденций остается мировая кухня — от ставшей уже классической итальянской пиццы и ризотто до немецких сосисок, британских роллов или корейского ттокпокки.

Самыми модными гастрономиями сегодня остаются итальянская и английская, а также японская и южнокорейская. Однако стремление знать как можно больше об Украине повлекло за собой интерес к восточно-европейской кухне, в частности к украинской.

Вот типичные блюда некоторых кухонь.

Европа

Немецкая кухня — это не только пиво и колбаски. Немецкие рецепты сочетают в себе сладкое и соленое — щедрые блюда, богатые капустой и картофелем. Но какое же это удовольствие в конце дня! А вообще-то в стране более 1500 видов колбас и 5000 сортов пива, знаменитые апфельштрудель и торт "Шварцвальд". А еще — король уличной еды шашлык. Приятного аппетита — guter appetit!

В австрийской кухне встречаются все самые лучшие блюда из европейской кухни, которые австрийцы не поленились позаимствовать у соседей. Это венский шницель, кнедель, пельмени с лисичками, шнапс, венский шоколад. И конечно торт Захер! Не упустите прекрасные моменты наслаждения!

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Болгарская кухня известна своим интенсивным богатством вкуса, характерным для балканской кухни. Это виноградные листья, болгарский йогурт, фрикадельки, изумительный шопский салат с сыром и даже боб чорба — фасолевый суп.

Представляете себе ароматную кухню, пахнущую солнцем и морем? Да-да, это хорватские блюда, с которыми никто не заскучает. Тут тебе и чернила осьминога и кальмара, и чеснок, оливковое масло, картофель, мясо, и знаменитый хорватский гуляш!

Греческий салат с фетой, цацики, питой — в греческой кухне особое место занимают морепродукты и солнечные овощи. Доказательство — всем известные мусака из баклажанов и тот самый салат!

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Ваши знания ирландской кухни ограничиваются кофе по-ирландски? Тем не менее, тут есть потрясающие блюда — ирландское рагу, тушеный ягненок, сосиски с картофельным пюре, которые являются традиционным блюдом ко дню Святого Патрика.

Классическая литовская кухня — это картофель, свекла и капуста, свиная начинка в пирожках и копченая рыба, еще теплый черный хлеб с кисловатым привкусом и сливочный белый сыр.

Шведская кухня — это не только фрикадельки, маринованная селедка, печенье и миндальная паста. Это знаменитая жареная селедка с картофелем Хассельбек и хрустящим хлебом. А еще водный глинтвейн со взбитыми сливками!

Азия

Индийская кухня отличается тонкими сочетаниями специй и пикантными сырами, а также индийским хлебом чапати. Советуем попробовать курицу тандури со специями гарам масала.

Фото: pixabay.com

Трудно устоять перед такой смесью блюд Средиземноморья и Ближнего Востока, арабских и еврейских блюд, шницеля и фалафелей. И все это — израильская кухня, в которой также большую роль играют солнечные овощи и сочные фрукты — от помидоров до манго, от оливок до апельсинов. А фаршированная рыба с еврейской плетеной булочкой — невероятный вкус!

Ливанская кухня — одна из самых красочных и разнообразных в мире. Например, меззе — набор блюд, подаваемых одновременно, и готовятся они из овощей, бобовых и сухофруктов. А вообще-то это изобретательные и вкусные вегетарианские блюда.

Фото: pixabay.com

Северная Америка

Нелегко описать такую космополитичную кухню, как американская. Здесь есть гамбургеры и ребрышки, жареная курица и стейк на косточке. А еще индейская кухня, щедрые мексиканские рецепты, много веганских блюд и млинці. И конечно арахисовое масло!

Вам нравятся вдохновленные тропиками блюда? Тогда кубинская кухня для вас! Ропа вьеха — тушеное мясо из говяжьего фарша, подаваемое с белым рисом — просто символ страны. А еще тут можно попробовать фаршированный ананас по-кубински с креветками или жареными бананами.

Фото: pixabay.com

Если вы никогда не пробовали картофель фри по-квебекски, утопающий в сыре и соусе, тогда вы ничего не знаете о канадской кухне. А еще тут могут предложить пудинг с кленовым сиропом и бизоном, туртьером и клюквенным пирогом.

Южная Америка

Чилийская кухня — наполовину испанская, наполовину кухня мапуче, коренного народа. Тут нас ожидают овощная казуэла, кальдилло де конгрио, фаршированные эмпанады, кукурузная хумита.

Аргентинская кухня — это удивительное сочетание кухни коренных народов с мигрантскими блюдами со всего мира. Но особо любимы в стране эмпанады — маленькие фаршированные рулетики, охо де бифе или соус чимучурри.

Фото: pixabay.com

Африка

Традиционная алжирская кухня относится к одной из самых ароматных. И это снова солнечные овощи, специи и сухофрукты. А еще — королевский кускус, суп харира, перцовая шакчука.

Марокканская кухня — неимоверное сочетание андалузских, берберских и арабских блюд. Изысканные десерты и роллы, тажин из баранины с абрикосами или тажин из курицы с цукатами из лимона. И ароматный кофе или мятный классический чай!

Фото: pixabay.com

Океания

Австралийская кухня замечательна своим сочетанием изысканных британских блюд и пищи аборигенов. Но главное — вам могут предложить стейк из кенгуру или эму, а еще барбекю из различных видов мяса.

Ключевой продукт в новозеландской кухне — киви. Причем это и зеленые киви — фрукты, и пернатые киви — животные. А еще — рыба с жареным картофелем и мясные пироги, кокосовое молоко и картофель, взбитые сливки и сладкий картофель. Ну вы уже поняли, кто главный — картофель. А еще овсянка, лайм, печенье анзак и забавные зеленые мидии.

Фото: pixabay.com

Бабушкина комфортная еда

Традиционные недорогие бульонные рестораны уже пользуются успехом, а бабушкины рецепты снова в центре внимания. И все это сопровождает уютная атмосфера — в 2024 году привлекает старомодная комфортная еда. Также как верные ценности и дружелюбие, которые так нужны в нашем турбулентном, не всегда радужном мире.

Уступите место своим детским воспоминаниям — бабушкиному жареному цыпленку или рисовому пудингу, алиготе на горных каникулах или колбаске с пюрешечкой. А картофельное рагу с курицей, белой фасолью и чоризо!

В воскресную трапезу обязательно входило мясо — индейка с цельнозерновой горчицей, курица с лимоном и домашняя кассуле, или запеканка, с белой фасолью. Эх, если бы были только они… Еще филе-миньон в корочке, курица с трюфелями в горшочке или бабушкины спагетти болоньезе и бабушкины десерты.

Фото: pixabay.com

Ответственное приготовление пищи

Еще одна неизбежная социальная эволюция: кулинария в целом всегда стремится быть более ответственной, с меньшим количеством отходов, с использованием большего количества местных, экологически чистых ингредиентов и меньшего количества мяса для снижения воздействия углерода.

Готовим из остатков в холодильнике

Действительно, очень часто мы склонны просто выбрасывать остатки ранее приготовленных блюд. Однако, проявив немного воображения, из них можно приготовить вкусные, экономичные и простые гратены, сэндвичи, мини-киши, омлеты, лазаньи и еще много чего.

Фото: pixabay.com

Так что остатки в вашем холодильнике все еще имеют реальный потенциал. Например, оставшийся рататуй, тунец, немного тертого сыра — и вкусная запеканка готова. Старые сырные корки? Приготовьте соус к пасте. Остатки мяса? Омлеты можно приготовить по нескольким рецептам. Оладьи из квашеной капусты, макароны-гратен, фрикадельки из птицы — множество кулинарных идей, как использовать остатки.

"Сухой январь"

Ни капли алкоголя в период с 1 по 31 января, вот и вся концепция "сухого января".

Помимо января без алкоголя, в тренде безалкогольные напитки — безалкогольное пиво, коктейли, смузи, кефир и даже чайный гриб. Пусть они станут символом вашего стремления к хорошему самочувствию и здоровому образу жизни. При этом без потери вкуса!

Фото: pixabay.com

А если вдруг вы утратили мотивацию, то вот вам несколько фактов:

во Франции 49 тысяч смертей в год связаны с употреблением алкоголя, это вторая причина смертности в стране после курения;

1 г этанола соответствует 7 ккал. Таким образом, в бокале вина объемом 12,5 мл содержится от 100 до 200 ккал: это очень тяжело! Кроме того, употребление алкоголя способствует перекусам и нарушает сигналы о насыщении, то есть это может косвенно привести к увеличению веса;

алкоголь ухудшает цвет лица и поддерживает воспалительные заболевания кожи — неудержимый аргумент для всех тех, кто мечтает о хорошей коже;

во Франции употребление алкоголя во время беременности считается основной причиной умственной отсталости негенетического происхождения у детей.

Итак, мотивированы?

Напомним, как сварить яйца, чтобы они легко чистились. Такой метод можно применять к любым яйцам, независимо от времени и способа варки. Чистка яиц станет намного проще, и вы забудете о порвавшемся белке.

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