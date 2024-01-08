Как в домашних условиях приготовить вкусное мороженое из мандарин
Зима — сезон цитрусовых, в том числе и мандарин. Однако, не сезон мороженого. Но, кто сказал, что мороженое нельзя, или не хочется съесть зимой?
Для детей не имеет значения, зима или лето, они с радостью полакомятся вкусным десертом в виде мороженого. Именно поэтому, стоит знать, что есть легкий и вкусный рецепт домашнего мороженого с использованием мандарин, который рассказали в кулинарном блоге Тендикук.
Ошибочным является мнение, что домашнее мороженое сложно приготовить, или оно получается не вкусным. Этот рецепт развеет все мифы, более того, вы спокойно можете привлечь к приготовлению своих детей, которые с радостью разделят с вами этот процесс.
Ингредиенты
- 500 граммов зернистого сыра;
- 5 мандаринов;
- 60 граммов сахара;
- Ванильный сахар;
- Формочки для мороженого.
Способ приготовления
Шаг 1
Начинаем с мандарин. Их очищаем от кожуры, а дальше есть два варианта — избавиться от кожуры с каждой долька и перебить в блендере. Тогда мороженое будет с мякотью мандаринов. Второй вариант — сразу отправить в блендер, а после процедить через сито или марлю и основой станет чистый мандариновый сок.
Шаг 2
В блендер отправляем зернистый творог, сахар, ваниль и сок мандаринов. Все тщательно взбиваем до однородности до сметанковой массы.
Шаг 3
Если масса получится слишком густой, тогда стоит добавить молока, чтобы образовалась густая сметана. Еще раз тщательно перебить в блендере до однородности.
Шаг 4
Берем формы для мороженого, в них заливаем готовую массу и отправляем в холодильник на несколько часов — до полного застывания.
Шаг 5
Если мороженое тяжело достается из формы, тогда воспользуйтесь теплой водой. Возьмите чашку с теплой водой, в нее опустите форму для мороженого и вытащите за палочку. Помните, стоит избегать попадания воды на мороженое.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусный молочный коктейль с бананом и ореховым маслом в домашних условиях.