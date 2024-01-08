Не хуже, чем в магазине: рецепт конфет "Трюфель" всего из трех ингредиентов
Для посыпки конфет можно использовать какао, кокосовую стружку или арахис. После приготовления их необходимо на час поставить в холодильник.
Трюфель по праву считается королем шоколадных конфет. Эти конфеты были названы в честь одноименного гриба благодаря схожему внешнему виду.
Классический трюфель – это конфета из ганаша (крем из шоколада, сливок и масла), которую глазируют расплавленным шоколадом и затем обваливают в порошке какао. Приготовить такое лакомство можно и дома, и вкус будет ничем не хуже. Рецептом конфет поделились в блоге "Простые рецепты". Для их приготовления понадобится всего три ингредиента и немного времени
Конфеты "Трюфель" из трех ингредиентов
Ингредиенты:
- сгущенка – 380 гр (1 банка);
- какао – 60 гр;
- сливочное масло – 20 гр.
Для посыпки:
- кокосовая стружка;
- какао;
- арахис – по желанию.
Способ приготовления:
В посуде с толстым дном смешать сгущенное молоко, какао и сливочное масло и поставить на медленный огонь. Постоянно помешивая, варить 10-15 минут, пока масса не потемнеет и станет тягучей.
Дать получившейся массе остыть и руками, смазанными растительным маслом, скатать шарики.
Обвалять их в кокосовой стружке, арахисе или в какао и убирать в холодильник на час, чтобы они застыли.
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